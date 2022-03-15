《社内相亲》依旧爆笑！疯狂复仇→坠入爱河的始祖鸟，申夏莉喝醉后透露真实身份（EP.5）

（有雷）SBS新剧《社内相亲》第5集全国收视为8.1%、首都圈收视为8.1%、最高瞬间为8.6%，最高瞬间收视为9.7%。

姜泰武（安孝燮 饰）知道「假恋人」申金熙的真实身份是自己的公司职员申夏莉（金世正 饰），爲了折磨她而决定展开幼稚又爆笑的复仇。



莫名其妙地接受姜泰武复仇的申夏莉面临1人2角的双重生活最大危机。申金熙被邀请参加公司周年纪年典礼，而职员申夏莉则要上台领奖，处境非常困难。此外，姜泰武爲了让申夏莉无法离开，甚至邀请她家人，设下了缜密的陷阱。面对要以两个面貌参加典礼的现实，让申夏莉感到绝望。



姜泰武对说谎的申夏莉很生气，但看到她四处奔波，则感到抱歉、担心，看到申夏莉和主厨李民宇（宋元锡 饰）在一起时，还非常嫉妒。就这样，姜泰武不知不觉地开始关注申夏莉，好友车成勋（金旻奎 饰）也说：「每提到她的事情，你好像就无法冷静。」喜欢看财阀狗血剧的爷爷（李德华 饰）看著剧中折磨女主角的男主角说：「他就是喜欢人家才会这样。」那个「心胸狭窄的家伙」的场面与姜泰武的样子重叠 XD



另一方面，倍感压力的申夏莉，在喝醉后打电话给姜泰武，姜泰武担心申夏莉就去找她。喝醉的申夏莉以为姜泰武现在在梦中，就说：「我可以告诉你一个秘密吗？其实...我是申夏莉，申夏莉就是申金熙，说出来实在太痛快了，真的很对不起。」然后在他的怀里睡著。



姜泰武不承认自己喜欢申夏莉，就采取特别措施。被解雇了申金熙，并打算出国出差整理心情。但是...即使相隔很远，姜泰武脑海里一直浮现出申夏莉的样子，并承认内心想法。节尾声，姜泰武听到申夏莉的好友陈映书（薛仁雅 饰）被偷拍了，姜泰武焦急地喊出申夏莉的名字，申夏莉对姜泰武知道自己的真实身份感到惊讶。



而车成勋叫陈映书不要越线，两人在餐厅偶遇时，陈映书还在中间画一条线：「只要不越过这条线就行了吧？」甚至还把面的香气吸回来。因为落地灯破掉，陈映书发现里面的针孔，准备去警局报案时还遇到那名可疑男子，刚好回家的车成勋也跑上去抓住了他。



第6集的先公开映片中，姜泰武准备要跟申夏莉告白，车成勋：「社长你会不会太著急了？没有预热阶段，就要直接告白。」姜泰武：「我都说喜欢了，哪个女人会拒绝呢？」期待今晚的播出啦！

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