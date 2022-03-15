朴君睽违3个月回归《我家的熊孩子》直接宣布结婚！仍单身的哥哥们欣慰又羡慕

《我家的熊孩子》忙内竟然先脱单了！祝朴君幸福啊～

《我家的熊孩子》周日播出的最新一集EP.283，节目成员中36岁的老么朴君向哥哥们宣布要结婚啦！对象是主播出身的Trot歌手前辈韩英。

朴君上一次出现在《我家的熊孩子》已经是第4届团结大会（EP.264、EP.265）时了，之后连第5届、第6届大会都缺席。时隔2个半月重新出现在《我家的熊孩子》里，朴君竟是带著未婚妻韩英上节目，要向哥哥们宣布喜讯。



韩英是大朴君8岁的姐姐（44岁），两个人去年因共同担任《照亮你的日常》MC而结识，上个月28日公开认爱。据两人叙述的恋爱故事，朴君去年遇上了很艰难的事情，但因为韩英才能走过来，两人也越靠越近从前后辈晋升恋人。



虽然无法确定朴君所说的艰难之事为何，不过从他口中透露的蛛丝马迹，很容易让人联想去年10月底被爆出的性骚扰疑云，某位网友称自己是歌手P某的同公司前辈，遭受了P某性骚扰。从「歌手P某」、「特种部队出身」等关键词可看出P某很可能就是朴君。朴君一方相关人士认为是朴君前经纪公司煽动旗下女歌手陷害，已起诉。



*延伸阅读：韩网又有爆料长文！「P某」暗指《我家的熊孩子》朴君，朴君方怀疑前经纪公司操弄

在性骚扰疑云发生后，朴君便没有再录制《我家的熊孩子》，让观众担心他是否因为负面新闻下车了。不过，年末演艺大赏他有出席，《我家的熊孩子》夺大赏也有上台一同领奖。



虽然不知道朴君结婚后，是否会从《我家的熊孩子》下车，但不可否认的是，从熊孩子哥哥们到棚内的MC与妈妈们，都很欣慰年少就丧母的朴君能组织家庭、也能从遭受伤害的阴霾中走出来，甚至还很羡慕他脱单呢！谁知道年纪最小的朴君会先脱单呢？而下个脱单又会是谁呢？



朴君与韩英将在4月底举行婚礼，以简单的家宴回主。此集《我家的熊孩子》播出后，又有声音质疑朴君，以及怀疑韩英是否怀孕了，不过朴君方相关人士先前已多次强调该事件已起诉，且否认韩英怀孕。

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