炫彬♥孫藝真婚禮改期，3月31日舉行！經紀公司：藝人私事，難確認

炫彬和孫藝真要結婚這件事已經公開許久了，早前傳出將在3月30日舉辦婚禮，而最新的消息則和之前的報導有出入。

據韓媒最新消息稱炫彬和孫藝真的婚禮時間定在了3月的最後一天，也就是3月31日，比此前公佈的消息晚了一天。 對此兩位巨星的所屬經紀公司都回應稱「因為是藝人私事，很難確認」。

今年2月10日，孫藝真和炫彬同步官宣婚訊，作為韓流圈頂流的這兩位的強強結合自然引爆關注，2月末就有韓媒獨家爆料他倆的婚禮定在了3月30日，婚禮舉辦地則是韓國很多政治經界名人、明星藝人首選-華克山莊的Aston House，坐落在山坳里的Aston House既有唯美的森林風景，還十分隱秘，很適合偏愛低調奢華風的新人。 而這場頂級CP的婚禮據傳將以非公開形式進行，僅邀請雙方的親朋好友到場。



炫彬和孫藝真於2018年合作了電影《極智對決》（又譯《協商》）、2020年同框出演了人氣劇《愛的迫降》。 其實這些年來他們數次傳出交往緋聞，但之前均被否認，直到去年1月1日終於官宣戀情，讓無數CP粉驚喜，



此外，炫彬和孫藝珍前不久還為3月蔚珍山火的受災民捐款了2億（韓幣）。

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