IZ*ONE出身宮脇咲良、金采源確定加入HYBE旗下Source Music！將以新女團出道「正在努力準備中」

今日（14日），Source Music 通過官方立場表示：「宮脇咲良、金采源與 HYBE 旗下的品牌 Source Music 簽訂專屬合約。」

並提到：「兩位藝人與本公司以相互信任爲基礎，簽訂專屬合約，將作爲 HYBE 和 Source Music 合作推出的第一個女子組合。希望各位能多多期待和支持將在本公司展現新面貌的兩位藝人。」



而宮脇咲良在IG寫下：「這次簽約到 HYBE 旗下的 Source Music，從去年夏天開始沒有在 SNS 和大家看得到的活動，所以覺得大家應該很好奇。很抱歉讓大家等了這麼久，真心謝謝大家的等待。爲了成爲春天盛開的櫻花，這個冬天我收穫很多東西，遇到在旁邊幫助的溫暖職員，在非常好的環境下每天都在努力準備。希望能快點見面，爲了能給大家展現更好的面貌而努力著，以後的活動也請大家多多關注和支持。」



金采源也通過IG表示：「今後將與幫助和支持我新開始的 HYBE 旗下 Source Music 一起進行，感謝一直照顧到最後的 Woollim 娛樂。爲了展現大家等待已久的發展面貌，付出了很多努力，希望大家多多期待。以後會給大家展現更好的一面，希望大家多多關注和喜愛。」



宮脇咲良、金采源曾作為《PRODUCE 48》限定組合 IZ*ONE 成員進行活動。從去年開始，歌謠界就傳出兩人將作為 HYPE 正在準備的新女團成員消息，據悉這個新女團由5人組成，預計會有2～3名 IZ*ONE 出身的成員加入。



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