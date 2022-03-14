IZ*ONE出身宫脇咲良、金采源确定加入HYBE旗下Source Music！将以新女团出道「正在努力准备中」

今日（14日），Source Music 通过官方立场表示：「宫脇咲良、金采源与 HYBE 旗下的品牌 Source Music 签订专属合约。」

并提到：「两位艺人与本公司以相互信任爲基础，签订专属合约，将作爲 HYBE 和 Source Music 合作推出的第一个女子组合。希望各位能多多期待和支持将在本公司展现新面貌的两位艺人。」



而宫脇咲良在IG写下：「这次签约到 HYBE 旗下的 Source Music，从去年夏天开始没有在 SNS 和大家看得到的活动，所以觉得大家应该很好奇。很抱歉让大家等了这么久，真心谢谢大家的等待。爲了成爲春天盛开的樱花，这个冬天我收获很多东西，遇到在旁边帮助的温暖职员，在非常好的环境下每天都在努力准备。希望能快点见面，爲了能给大家展现更好的面貌而努力著，以后的活动也请大家多多关注和支持。」



金采源也通过IG表示：「今后将与帮助和支持我新开始的 HYBE 旗下 Source Music 一起进行，感谢一直照顾到最后的 Woollim 娱乐。爲了展现大家等待已久的发展面貌，付出了很多努力，希望大家多多期待。以后会给大家展现更好的一面，希望大家多多关注和喜爱。」



宫脇咲良、金采源曾作为《PRODUCE 48》限定组合 IZ*ONE 成员进行活动。从去年开始，歌谣界就传出两人将作为 HYPE 正在准备的新女团成员消息，据悉这个新女团由5人组成，预计会有2～3名 IZ*ONE 出身的成员加入。



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