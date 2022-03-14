《二十五，二十一》羅希度&白易辰心動確立關係♡ 太梁高五人幫成形（EP.9-10）

白易辰真的太迷人了～五人幫這樣的友誼也好棒，但小編怎麼覺得是暴風雨前的寧靜QQ

《二十五，二十一》上週末已播出了第9、第10集，劇情主要敘述男女主角羅希度（金泰梨 飾）與白易辰（南柱赫 飾）確立關係，而他們與高宥琳（苞娜）、文智雄（崔顯旭 飾）、池昇琬（李宙明 飾）的「太梁高家族」五人幫亦逐漸成形。



兩集全韓AGB收視落在10.6%、10.9%追平自身紀錄，對於觀眾來說，最為激動的情節應該就是羅希度與白易辰之間的心動戲碼了，南柱赫飾演的白易辰魅力十足頻頻被網友笑稱「有罪」、「超犯規」。



*延伸閱讀：‎金泰梨＆南柱赫《二十五，二十一》第9集「超心動結尾」引發熱烈討論！網友：「白易辰真的有罪」

（關於第9、第10集情節，以下劇透）



第9集，羅希度因為誤會白易辰是「糯米糕」而告白，事後超級後悔的躲避著白易辰。看著那樣的羅希度，白易辰覺得失落卻又有些搞笑，面對苦惱於感情的她說：「我已經思考完了，雖然我根本沒有煩惱過。」



高宥琳撞見羅希度替自己出氣，終於講出自己才是「糯米糕」的事實。高宥琳氣自己沒認出「拉德37」就是羅希度、氣自己之前對羅希度那麼壞。羅希度表示自己沒有對高宥琳就是「糯米糕」而感到失望，只希望高宥琳不要再危險跳水。



羅希度在拍攝紀錄片過程受傷，白易辰著急帶她前往醫院。兩人在橋上停下來欣賞「他們的關係」──彩虹。然而，白易辰卻說：「愛情，是愛情。我正愛著你，羅希度。彩虹……我不需要。」



第10集，除了對感情豁然開朗的羅希度，其他人似乎都有煩惱，白易辰、高宥琳、文智雄與、池昇琬。以拍攝紀錄片為由，五個人前往校外教學到海邊遊玩，距離更為靠近，「太梁高家族」五人幫成形。



雖然羅希度曾幻想海邊的畫面成為永恆，但長大後的她卻把這件事忘得一乾二淨，且不再相信「永遠」。羅希度的轉變和白易辰有關嗎？難道是因為白易辰要離職了（與上司發生衝突，加上要和新聞來源羅希度保持距離）？



▼下集第11集預告（白易辰穿回學生制服了呢～！）



▼最後不妨聽聽五人幫演員們親自演唱的OST吧！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞