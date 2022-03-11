【韓網熱帖】《偶然成為社長2》長得帥、畫面讓人心動的林周煥！網友：「演技也很好，希望遇到好作品」

近日，韓國論壇 The qoo 有篇「第一次在綜藝裡見到，因爲外貌太亮眼而驚訝的演員」的帖文，

原PO寫下：「在綜藝裡第一次見到，很帥、很驚艷。可能是因爲話少，所以分量並不多，但每次被拍到都會很心動。個子比想像中高很多，又嚇一跳。」這個演員就是出演《偶然成為社長2》的林周煥。



林周煥在《偶然成為社長2》裡算是默默做事類型，在趙寅成旁邊幫忙、提早吃飯讓其他人換班、還會切肉...等等。第3集他也準備「炸蝦」販售，應該有不少人看完都想吃吃看吧 XD



帖文也引發熱烈討論，網友們：「演技好，長得帅，真希望能遇到好的作品」、「林周煥當模特時，走秀的时候真的很有魅力」、「想重溫《令人垂涎之島》了」、「在綜藝裡第一次見到林周焕ㅠㅠㅠㅠ」、「《花樣男子》金汎的哥哥就是林周煥」、「《令人垂涎之島》、《醜八怪警報》、《Oh 我的鬼神君》這三個一定要看」、「第一次在綜藝裡看到嗎？啊...我變成奶奶了...」、「嗓音好，演技也很棒」、等等。

1982年出生的林周煥，在高中時就開始登台走秀，之後出演過不少戲劇作品，像是《令人垂涎之島》、《醜小鴨大進擊》、《Oh 我的鬼神君》、《任意依戀》、《河伯的新娘 2017》、《The Game：向著零時》和《愛我的間諜》等，不知道大家是從哪部作品認識他呢？也希望之後接到更好的劇本，可以更火啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞