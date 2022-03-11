《Again My Life》4月8日即將首播：李準基＋金智恩雙人海報公開

2022年SBS上半年度備受期待的作品《Again My Life》，由李準基與金智恩合作，劇中描述李準基在第二次人生中遇見了命中注定的搭檔金智恩，今日也公開雙人海報。

即將於4月8日公開的SBS新電視劇《Again My Life》，劇中成為命運搭檔的金熙宇（李準基飾）以及金熙雅（金智恩飾）的雙人海報也在今日公開。兩人在劇中將一起嚴懲絕對的惡勢力，這對完美搭檔會用什麼樣的手段呢？目標相同的兩人，尤其海報中李準基重疊的身影呼應他活過兩次，而金智恩則是流露堅信他的眼神，與他共同執行任務。



他們將與絕對的惡黨趙泰燮（李璟榮飾）進行對立，兩人也必須比他技高一等，是本劇的一大看點。在意外冤死後再度回到15年前重新活一次的金熙宇，是一位熱血並無所畏懼的檢察官，加上擁有堅定內心想法的金熙雅，看似不同世界的兩人卻成了絕佳夥伴，李準基在第一段人生無法完成的事情，將瞄準第二次重生的機會，痛快嚴懲惡勢力，讓觀眾們期待不已。



《Again My Life》改編自李海日作家的網路同名小說，即將於4月8日晚間首播。



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