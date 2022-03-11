【韩网热帖】《偶然成为社长2》长得帅、画面让人心动的林周焕！网友：「演技也很好，希望遇到好作品」

近日，韩国论坛 The qoo 有篇「第一次在综艺里见到，因爲外貌太亮眼而惊讶的演员」的帖文，

原PO写下：「在综艺里第一次见到，很帅、很惊艳。可能是因爲话少，所以分量并不多，但每次被拍到都会很心动。个子比想像中高很多，又吓一跳。」这个演员就是出演《偶然成为社长2》的林周焕。



林周焕在《偶然成为社长2》里算是默默做事类型，在赵寅成旁边帮忙、提早吃饭让其他人换班、还会切肉...等等。第3集他也准备「炸虾」贩售，应该有不少人看完都想吃吃看吧 XD



帖文也引发热烈讨论，网友们：「演技好，长得帅，真希望能遇到好的作品」、「林周焕当模特时，走秀的时候真的很有魅力」、「想重温《令人垂涎之岛》了」、「在综艺里第一次见到林周焕ㅠㅠㅠㅠ」、「《花样男子》金泛的哥哥就是林周焕」、「《令人垂涎之岛》、《丑八怪警报》、《Oh 我的鬼神君》这三个一定要看」、「第一次在综艺里看到吗？啊...我变成奶奶了...」、「嗓音好，演技也很棒」、等等。

1982年出生的林周焕，在高中时就开始登台走秀，之后出演过不少戏剧作品，像是《令人垂涎之岛》、《丑小鸭大进击》、《Oh 我的鬼神君》、《任意依恋》、《河伯的新娘 2017》、《The Game：向著零时》和《爱我的间谍》等，不知道大家是从哪部作品认识他呢？也希望之后接到更好的剧本，可以更火啊！



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