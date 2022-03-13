和愛豆本命拍CP大頭照再也不是夢！迷妹們已經坐不住了：什麼時候出我家歐巴系列

韓國國內的追星的方法真是層出不窮，造福了廣大迷弟迷妹。

日前韓國知名大頭貼連鎖店「人生四張照」推出了明星系列，讓粉絲們與本命同框再也不是夢。 首次出現在大頭貼背景里的愛豆團嘉賓就是女團STAYC，成員們只佔據了照片的一側，將另一邊留給想要合影的粉絲，還擺出了各種各樣的姿勢，粉絲只需要站在另一側即可。 太適合喜歡積極表現自我的MZ時代追星族了。



#1theK X #인생네컷 X #STAYC (@STAYC_official) 프레임 출시#스테이씨 랑 인생네컷을 찍는 생각을 해본 적 있습니까?

일어날 수 있으니 각오해라!



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https://t.co/C6FUyhpObd pic.twitter.com/Q9CS0W33vI — 1theK(원더케이) (@1theK) March 4, 2022

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其實很多明星藝人都拍過「人生四張照」大頭貼，但是像本次這種粉絲能夠和愛豆同時入鏡的服務還是首次，才剛剛上線本項服務，反響好的話一定會有更多的愛豆參與進來。得知這一消息之後，飯圈也掀起了熱議，廣大粉絲紛紛留言稱：「雖然是間接同框，我也心滿意足了」、「和潤娥合影不再是夢」、「人類怎麼這麼聰明」、「你們都等著姐姐，姐姐一定去合影」等。

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