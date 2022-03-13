2022年剛剛過去71天，就有12位藝人宣佈結婚了！3人選擇同一天，婚禮首選4月♥

2022年的韓娛圈喜訊不斷，這才剛剛3月份就已經有十數對明星藝人宣佈結婚、或者辦婚禮了。

讓我們一起來看看，剛剛進入2022年不到100天，至少有12位藝人宣佈了喜訊。

金恩靜♥林光旭

在戀愛了8年之後，女團Jewelry成員金恩靜和作曲家男友林光旭終於在1月16日這一天牽手走入了婚姻的殿堂，一個是愛豆出身，一個是為EXO、少女時代、防彈少年團合作過的知名音樂人，般配！！



朴信惠♥崔俊泰

去年宣佈婚訊，今年1月22日舉辦婚禮的朴信惠和崔泰俊，不愧是韓娛圈的人脈王，兩人的婚禮宛若小型頒獎禮，來的明星好友可都是重量級，李敏鎬、李洪基等人紛紛到場，讓人感歎「完全就是青春偶像劇片場」。



孫淡妃♥李奎爀

2021年底公開戀情，2022年1月公開婚訊，雖然孫淡妃和李奎爀的戀情被一部份人不看好，但兩人的甜蜜也確實感染了很多人。 他們將於5月13日舉行婚禮，婚後孫淡妃將繼續活躍在娛樂圈。



朴昭妍♥趙有敏

1月中旬，T-ara第4任隊長朴昭妍公開今年11月將和小9歲的足球運動員趙有敏結婚，因為那時候趙有敏結束了賽季比賽，俊男美女的結合，很多人送上了祝福。



炫彬♥孫藝真

《愛的迫降》CP粉們終於等到了這一天，炫彬和孫藝真2月10日同步官宣結婚喜訊，男方曬牽手照，女方就PO mining婚紗，極致浪漫也不過如此吧。無論是炫彬還是孫藝真出道以來一直都很低調，幾乎沒有負面消息，也難怪廣大群眾如此看好這一對了。 坐等兩人3月末的盛大婚禮！



芝妍♥黃在均

就在炫彬和孫藝真發佈喜訊的同一天T-ara成員芝妍也公開自己要結婚了，未婚夫是棒球選手黃在均，他們的婚禮定在了今年冬天。



李成真結婚

2月10日看來是個好日子，原NRG李成真選在了這一天舉辦婚禮，迎娶了交往三年的女友。



泫雅♥DAWN

公開戀愛之後從不掩飾情誼的這對愛豆CP算是明星情侶中比較高調的一對，2月初兩人曬出了獨特的戒指，所有人立馬就明白了「DAWN肯定向泫雅求婚了，而泫雅肯定也同意了」。 相戀6年的姐弟戀終於有了一個結果，相信未來這兩人會一直幸福下去。



朴世榮♥郭正旭

兩人一起合作過《學校2013》，雖然戲裡兩人不是情侶，但戲外卻發展成了戀人，已經於2月結完婚了，正處於蜜月期。



神話Andy♥李恩珠

元祖男團神話成員又一個要娶妻了，這次還是寮國Andy，他將與小9歲的播音員女友李恩珠結婚。 相信屆時的婚禮神話哥哥們一定會到場，司儀、祝歌肯定是哥哥們承包了。



朴君♥韓英

歌手朴君和女團LPG出身的韓英才剛剛公開戀情一個禮拜，又正式公開要結婚的好消息，這對相差8歲的姐弟戀將於4月舉辦婚禮。



BOOM

在MC界也人氣響噹噹的BOOM將於下個月當新郎，日前剛剛公開了4月迎娶圈外女友的好消息。



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