和爱豆本命拍CP大头照再也不是梦！迷妹们已经坐不住了：什么时候出我家欧巴系列

韩国国内的追星的方法真是层出不穷，造福了广大迷弟迷妹。

日前韩国知名大头贴连锁店「人生四张照」推出了明星系列，让粉丝们与本命同框再也不是梦。 首次出现在大头贴背景里的爱豆团嘉宾就是女团STAYC，成员们只占据了照片的一侧，将另一边留给想要合影的粉丝，还摆出了各种各样的姿势，粉丝只需要站在另一侧即可。 太适合喜欢积极表现自我的MZ时代追星族了。



#1theK X #인생네컷 X #STAYC (@STAYC_official) 프레임 출시#스테이씨 랑 인생네컷을 찍는 생각을 해본 적 있습니까?

일어날 수 있으니 각오해라!



오늘부터 한달 간! 전국 인생네컷 매장 및 인생네컷 APP에서 스테이씨 한정판 프레임을 만나보세요 (~4/4)

https://t.co/C6FUyhpObd pic.twitter.com/Q9CS0W33vI — 1theK(원더케이) (@1theK) March 4, 2022

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其实很多明星艺人都拍过「人生四张照」大头贴，但是像本次这种粉丝能够和爱豆同时入镜的服务还是首次，才刚刚上线本项服务，反响好的话一定会有更多的爱豆参与进来。得知这一消息之后，饭圈也掀起了热议，广大粉丝纷纷留言称：「虽然是间接同框，我也心满意足了」、「和润娥合影不再是梦」、「人类怎么这么聪明」、「你们都等著姐姐，姐姐一定去合影」等。

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