金海淑《還有明天》化身華麗版「玉皇」，繼《與神同行》又到陰間就職了！

肩膀會不會長太高XDD

MBC眾所期待的新劇《還有明天》即將開播，昨（10）日釋出了金海淑飾演的「玉皇」劇照，造型相當華麗吸睛。

《還有明天》（明天）改編自同名網漫，講述原本是在引渡死者的陰間使者們，轉換業務開始拯救想死的人的生命，是部陰間職場人倫奇幻電視劇，由金喜善、路雲、李洙赫與尹志溫主演。



金喜善、路雲、李洙赫與尹志溫均飾演陰間壟斷企業「走馬燈」裡的危機管理組職員，在他們之上的便是金海淑飾演的走馬燈會長「玉皇」。玉皇性格豪邁且經營能力卓越，當初就是她不顧組織內部的反對成立了危機管理組，還把具蓮從地獄帶回來擔任組長。目前釋出的陰間使者們劇照都受到好評，認為高度還原了漫畫，尤其是金喜善飾演的「具戀」一角。不過，金海淑的角色似乎變化比較大。



劇照中，金海淑頂著濃妝，髮型是俐落的2比8油頭，身上的服極其奇華麗，尤其是白色裝束有著高聳的墊肩，整體霸氣的模樣讓人轉移不開目光。據說金喜善看見金海淑的打扮可是馬上尖叫了起來，稱她可能是「史上最時尚的玉皇」。



雖然漫畫裡的「玉皇」皮膚黝黑且性感，是個很有Girl Crush又有反轉可愛魅力的人物，和金海淑扮演的造型大相逕庭，但金泰允PD透露一些選角上的想法，認為玉皇應該是親切且有領袖風範的角色，「好萊塢電影中，Morgan Freeman摩根弗里曼經常飾演那樣的角色，而韓國就讓人想到金海淑老師。」

▼原作漫畫裡的「玉皇」



金海淑的形象在觀眾眼裡確實親切且有領袖風範，而她也不是第一次飾演這樣的神職角色了。還記得2017年超人氣高票房電影《與神同行》嗎？她在裡頭可是飾演主管怠惰地獄的「楚江大王」，嚴肅卻容易心軟，造型上也和「玉皇」一樣很華麗。



《還有明天》將在25日首播。

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