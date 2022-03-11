《二十五，二十一》南柱赫「女友視角」私照大放送：做好內心小鹿亂撞的準備♥

從一開播就被無數觀眾大讚「每一分鐘都好看」的熱門劇《二十五，二十一》，「南」主角也太會撩了吧。

相對於同期播出、2集就有床戲，劇情色氣滿滿的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，《二十五，二十一》的感情線絕對屬於清新流，撒糖行為也僅限於說幾句「看到你很開心」、摸頭殺、擦嘴角、一把抱住.... 再熱情一點的行為都沒有！但是任誰在腿長人帥，貼心又帶著些許曖昧小動作的男主角面前都會內心小鹿亂撞吧，何況是wuli熱血、樂觀且中二的高中生女主呢。 總之南柱赫不僅撩得金泰璃心臟狂跳，也在女觀眾們心裡放了一把火。



不要以為南柱赫只會在劇裡撩妹，其實私下裡也超會，不然為什麼很多私照都是「女友視角」呢，讓迷妹們深陷「歐巴就在我身邊」的錯覺中。





剛睡醒，卻滿眼都是你！！



「親愛的，送你一個Wink，你有被我迷倒嗎？」



情侶打鬧之後被被撞倒在地！



眼神過於深情了！試問哪個女生都受得了對方這種凝視？



「親愛的，我唱歌給你聽！」



南柱赫給人陽光很具有校園青春氣息的感覺，容貌清秀、五官端正立體，棱角分明，雖然看起來高高瘦瘦的，其實是「穿衣顯瘦脫衣有肉」的代表，擁有倒三角身材和八塊腹肌，肌肉緊實線條優美，身高188cm，完全就是行走的衣架子。這樣高大、帥氣且結實的男生，誰不想靠一靠呢？



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