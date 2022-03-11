金海淑《还有明天》化身华丽版「玉皇」，继《与神同行》又到阴间就职了！

肩膀会不会长太高XDD

MBC众所期待的新剧《还有明天》即将开播，昨（10）日释出了金海淑饰演的「玉皇」剧照，造型相当华丽吸睛。

《还有明天》（明天）改编自同名网漫，讲述原本是在引渡死者的阴间使者们，转换业务开始拯救想死的人的生命，是部阴间职场人伦奇幻电视剧，由金喜善、路云、李洙赫与尹志温主演。



金喜善、路云、李洙赫与尹志温均饰演阴间垄断企业「走马灯」里的危机管理组职员，在他们之上的便是金海淑饰演的走马灯会长「玉皇」。玉皇性格豪迈且经营能力卓越，当初就是她不顾组织内部的反对成立了危机管理组，还把具莲从地狱带回来担任组长。目前释出的阴间使者们剧照都受到好评，认为高度还原了漫画，尤其是金喜善饰演的「具恋」一角。不过，金海淑的角色似乎变化比较大。



剧照中，金海淑顶著浓妆，发型是俐落的2比8油头，身上的服极其奇华丽，尤其是白色装束有著高耸的垫肩，整体霸气的模样让人转移不开目光。据说金喜善看见金海淑的打扮可是马上尖叫了起来，称她可能是「史上最时尚的玉皇」。



虽然漫画里的「玉皇」皮肤黝黑且性感，是个很有Girl Crush又有反转可爱魅力的人物，和金海淑扮演的造型大相迳庭，但金泰允PD透露一些选角上的想法，认为玉皇应该是亲切且有领袖风范的角色，「好莱坞电影中，Morgan Freeman摩根弗里曼经常饰演那样的角色，而韩国就让人想到金海淑老师。」

▼原作漫画里的「玉皇」



金海淑的形象在观众眼里确实亲切且有领袖风范，而她也不是第一次饰演这样的神职角色了。还记得2017年超人气高票房电影《与神同行》吗？她在里头可是饰演主管怠惰地狱的「楚江大王」，严肃却容易心软，造型上也和「玉皇」一样很华丽。



《还有明天》将在25日首播。

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