《讀取惡心的人們》原型權日龍原以為金南佶演自己「是詐騙」，兩人測出來外型只有0.2709%相似超殘酷XD

不要玩教授!!!教授們和金南佶打電話超好笑～XDD 有追《讀取惡心的人們》的各位絕不能錯過這集《家師父一體》！

《家師父一體》最新EP.209結合了已播30年的長壽時事教育節目《想知道真相》，讓徒弟們跟著師父們一同了解如何「讀取惡心」。

其中一位師父就是多次參與《想知道真相》受訪的權日龍教授，亦是目前正在播出的電視劇《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）主角宋河英的原型人物。

權教授聊到自己的原著（台譯：追逐怪物的人們）是如何協商翻拍成電視劇的，他說：「我問主角是誰，說是金南佶，還以為是電話詐騙。我的角色是金南佶演嗎？最近電話詐騙是這種方式嗎？」



搞笑的是，權教授自認金南佶演出的宋河英與自己有99%相似，但如果從專家的角度來看，影像分析專家分析出來結果卻只有0.2709%相似。眾人當場打給金南佶詢問他的想法，金南佶老實的說：「他應該知道專家分析的結果？」



金南佶更爆料他私下都喊權教授為「新生兒」，大家一聽就瞬間懂了是什麼意思，後製還幫權教授P圖成卡通《天線寶寶》裡的太陽寶寶。權教授接來金南佶的電話，放棄了掙扎承認自己是新生兒、承認自己和金南佶只有0.2%相似，金南佶還繼續糗他：「應該要說出小數點，小數點不是有好幾位嗎？」



輪到犯罪心理學專家朴智善接電話，場面完全不同了。朴教授完全變成迷妹似的，語氣柔軟了很多還忍不住少女般的笑意與尖叫，在場的人都被教授的舉動嚇到，忍不住笑出來。



李昇基接過電話對金南佶這樣說：「哥，現在有點奇怪，和哥通話都變成了新生兒。」



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