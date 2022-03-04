《读取恶心的人们》原型权日龙原以为金南佶演自己「是诈骗」，两人测出来外型只有0.2709%相似超残酷XD

不要玩教授!!!教授们和金南佶打电话超好笑～XDD 有追《读取恶心的人们》的各位绝不能错过这集《家师父一体》！

《家师父一体》最新EP.209结合了已播30年的长寿时事教育节目《想知道真相》，让徒弟们跟著师父们一同了解如何「读取恶心」。

其中一位师父就是多次参与《想知道真相》受访的权日龙教授，亦是目前正在播出的电视剧《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）主角宋河英的原型人物。

权教授聊到自己的原著（台译：追逐怪物的人们）是如何协商翻拍成电视剧的，他说：「我问主角是谁，说是金南佶，还以为是电话诈骗。我的角色是金南佶演吗？最近电话诈骗是这种方式吗？」



搞笑的是，权教授自认金南佶演出的宋河英与自己有99%相似，但如果从专家的角度来看，影像分析专家分析出来结果却只有0.2709%相似。众人当场打给金南佶询问他的想法，金南佶老实的说：「他应该知道专家分析的结果？」



金南佶更爆料他私下都喊权教授为「新生儿」，大家一听就瞬间懂了是什么意思，后制还帮权教授P图成卡通《天线宝宝》里的太阳宝宝。权教授接来金南佶的电话，放弃了挣扎承认自己是新生儿、承认自己和金南佶只有0.2%相似，金南佶还继续糗他：「应该要说出小数点，小数点不是有好几位吗？」



轮到犯罪心理学专家朴智善接电话，场面完全不同了。朴教授完全变成迷妹似的，语气柔软了很多还忍不住少女般的笑意与尖叫，在场的人都被教授的举动吓到，忍不住笑出来。



李升基接过电话对金南佶这样说：「哥，现在有点奇怪，和哥通话都变成了新生儿。」



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