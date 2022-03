全昭彌直播疑似洩露BLACKPINK新歌片段，網友認出Jennie獨特嗓音！YG火速實施全網刪除

好少看到YG這樣緊張,不過火速出擊的行為也讓人感覺到:BLACKPINK的回歸應該是真的不遠了!

全昭彌3月2日通過IG直播,第一次公開自己在所屬社The Black Label裡的工作室。 直播時因為外面有聲音,全昭彌出門一探究竟時打開了其他工作室的房門,瞬間傳出一段歌曲錄音。 雖然全昭彌立即關上門,但還是有很多人根據這短短3秒音源認出:一位女生唱著「No, you can't take me down」,嗓音酷似BLACKPINK成員Jennie。



The way Somi ran as fast as she could away from the studio when she heard Jennie. She's done pic.twitter.com/2kRxURUzGO — goopie (@jensoowack) March 2, 2022

全昭彌當下神色十分慌張,隨後對直播觀眾說:「希望你們沒有聽到任何東西,因為我真的盡力關門了。 」



"i hope you guys didn't hear anything"

"i'm very hot right now cos i was very surprised my heart dropped that seconds"



pic.twitter.com/y8uoOehp8V — ً (@lisasuprmcy) March 2, 2022

直播後有網友將這一段單獨剪輯出來PO上網,稱是「BLACKPINK新歌洩露」。 隨後YG娛樂立即採取動作,以侵犯著作權的名義要求Youtube和各個SNS網站刪除相關影片。

不過BLACKPINK粉絲則表示很開心,因為上月底剛剛有證券所透露YG有望在5月發行BLACKPINK的迷你專輯,這樣一來就更加確定她們真的有在錄新歌。 要知道上一次BLACKPINK完全體發行專輯還是2020年10月的《THE ALBUM》,距離現在已經過去一年多,各國粉絲都在翹首以盼這支人氣女團的回歸。



