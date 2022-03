全昭弥直播疑似泄露BLACKPINK新歌片段，网友认出Jennie独特嗓音！YG火速实施全网删除

好少看到YG这样紧张,不过火速出击的行为也让人感觉到:BLACKPINK的回归应该是真的不远了!

全昭弥3月2日通过IG直播,第一次公开自己在所属社The Black Label里的工作室。 直播时因为外面有声音,全昭弥出门一探究竟时打开了其他工作室的房门,瞬间传出一段歌曲录音。 虽然全昭弥立即关上门,但还是有很多人根据这短短3秒音源认出:一位女生唱著「No, you can't take me down」,嗓音酷似BLACKPINK成员Jennie。



The way Somi ran as fast as she could away from the studio when she heard Jennie. She's done pic.twitter.com/2kRxURUzGO — goopie (@jensoowack) March 2, 2022

全昭弥当下神色十分慌张,随后对直播观众说:「希望你们没有听到任何东西,因为我真的尽力关门了。 」



"i hope you guys didn't hear anything"

"i'm very hot right now cos i was very surprised my heart dropped that seconds"



pic.twitter.com/y8uoOehp8V — ً (@lisasuprmcy) March 2, 2022

直播后有网友将这一段单独剪辑出来PO上网,称是「BLACKPINK新歌泄露」。 随后YG娱乐立即采取动作,以侵犯著作权的名义要求Youtube和各个SNS网站删除相关影片。

不过BLACKPINK粉丝则表示很开心,因为上月底刚刚有证券所透露YG有望在5月发行BLACKPINK的迷你专辑,这样一来就更加确定她们真的有在录新歌。 要知道上一次BLACKPINK完全体发行专辑还是2020年10月的《THE ALBUM》,距离现在已经过去一年多,各国粉丝都在翘首以盼这支人气女团的回归。



