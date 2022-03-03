徐睿知一家因停車等問題與鄰居發生矛盾、鄰控「困擾長達4年」，所屬社：已道歉圓滿解決

即將通過新劇《夏娃的醜聞》復出的演員徐睿知，前幾天剛剛為之前的態度爭議道歉，今日又被爆出因停車等問題與鄰居發生矛盾。

韓網友A某去年5月PO文稱自己與徐睿知父母住在同一公寓，過去4年來都因為這一家人而痛苦：「徐睿知的父母在共用樓梯裡設置寵物狗的圍欄而與鄰居發生矛盾，過程中徐睿知的父親還推了人家。 徐睿知每周會來父母家大概3次，隨便亂停車令鄰居們受到損害。 」



SBS演藝新聞貼出了網友PO文的截圖，其中提到：「寵物狗圍欄已經侵犯到我家的樓梯，跟這家人吵過好幾次了還是這樣」、「把行李堆在共用樓梯上、一路到了我家門口的消防栓這裡，還圍上寵物狗圍欄，意思是不要動他們的行李...... 樓上有緊急患者的話就麻煩了啊。 」

對此，徐睿知和所屬社律師一起向A某道了歉。 A某：「一開始我問她是不是徐睿知，她還說不是，幾天後帶著律師來了。 我把過去4年的困擾都說了出來，最後獲得道歉。 」

但A某對徐睿知道歉的真誠度表示質疑：「徐睿知說自己的父母會搬走，問我：『不會把這些發到網上去吧？ 』」



對此，徐睿知所屬社表示：「互相有些誤會。 徐睿知父母收到鄰居抗議後真心表達了道歉。 真誠度這種東西是對方的感受，我們也不知道該怎麼說。 不久後家人就搬走了。 已經圓滿解決。 」

此外，徐睿知去年4月因情感操控金正賢、誇大學歷、工作態度等引起爭議，經歷近1年空白期後計畫在今年上半年通過新劇《夏娃的醜聞》回歸。 上月28日徐睿知通過所屬社對去年的爭議進行了道歉，但部分網友認為新戲要上了才對大眾道歉、卻隻字不提曾因她受到傷害的演員，很難不起疑只不過是宣傳手法。



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