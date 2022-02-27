徐睿知將以新劇《夏娃的醜聞》復出！今日爲過去的爭議道歉：「真心對不起，讓大家失望了」

今日（27日）徐睿知通過所屬社 Gold Medalist 表示：「很抱歉這麼晚才通過文字表達自己的心情，看著這段時間對我的指責和許多說法，我反省了自己。」

她接著說：「因為我做得不好的地方，給眾多人士帶來了困擾，真心對不起。讓大家失望了，再次低頭道歉。所有事情都始於我的不成熟，今後會更加慎重地行動，努力展現成熟的面貌。」



去年4月，徐睿知因爆出操控前男友金正賢，要他在拍戲時對別人擺臭臉、要求改劇本，不能跟女主角徐玄演感情戲等，當時徐睿知方面承認與金正賢交往過，但否認操縱。之後，還陸續出現她工作態度、學歷造假、採訪說謊等各種爭議，她也因而退出原定出演的《Island》，並中斷演藝活動。



而徐睿知接下來將以tvN新劇《夏娃的醜聞》回歸，該劇講述一位平民女性揭露0.1%上流財閥家族裡發生的2兆韓元離婚訴訟案的內幕，以及兩個男人和一個渴望復仇的女人的致命愛情故事。與李相燁、朴秉恩、裕善搭擋演出，預計在今年上半年播出。



日前公開劇本閱讀照，製作組也表示：「《夏娃》講述李拉艾爲展開復仇而周密準備的過程，因此我們認爲紮實的演技和投入感非常重要。徐睿知是具有堅強的形象和能夠將李拉艾消化得有投入感的能量的演員，第一次見面開始，她就比任何人都徹底地分析了劇本，對角色的高度理解和對作品與眾不同的喜愛，是確定出演的主要原因。」



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