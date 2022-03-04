《流星》首次台詞排練！李聖經不演軟萌妹，轉戰娛樂圈幕後女強人，看她如何「掌控」金永大XD

tvN新劇《流星》展開了首次台詞排練。

該劇聚集了李聖經、金永大、尹仲勳、李廷鎮等一眾實力演技派，是一部關於管理宣傳組組長吳寒星（李聖經 飾）和他的天敵巨星孔泰成（金永大 飾）充滿愛恨的浪漫喜劇，描繪了為了讓明星發光而流血、流汗、流淚的幕後人員們的真實故事。 由崔英宇作家執筆，《那個男人的記憶法》、《日與夜》、《來魔女食堂吧》的李秀賢導演執導。



日前《流星》劇組進行了首場台詞排練，主演和重要配角悉數亮相。 作為Star Pose娛樂公司藝人宣傳組組長的李聖經大展精明幹練又可愛的魅力，還擁有與眾不同的口才和超強的危機應變能力，這種女強人角色莫名適合wuli李聖經呢，相信她一定能再次塑造出一個經典人生角色。



金永大飾演的頂流巨星孔泰是個「雙面人」，在粉絲面前是專業、敬業的藝人，而在經紀公司員工面前則完全是個「自然人」，隨意切換明星與普通人的面貌。



尹鐘焄扮演經紀人界的「獨角獸」，Star Pose娛樂公司中無所不能的室長姜有成，遊刃有餘地處理著藝人們的所有問題。 這也是他和金永大繼《The Penthouse》之後的再次合作，「頂樓兩大美男」重聚應該很有看頭哦！



所有人都沉浸在了各自的角色中，配合默契，很難想像這是他們第一次聚在一起對台詞。Star Pose娛樂的職員們已經完全融入在了一起，李聖經和金英大這對歡喜冤家要在劇裡展現怎樣的羅曼史也讓人超級期待。



《流星》不僅僅聚焦明星，還有容易被忽略的支撐演藝圈產業的經紀人、宣傳組、記者等，該劇真實地講述了他們處在演藝圈中的經歷，是一部展現趣味並耐人尋味的電視劇，將於4月開播。

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