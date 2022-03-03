徐睿知一家因停车等问题与邻居发生矛盾、邻控「困扰长达4年」，所属社：已道歉圆满解决

即将通过新剧《夏娃的丑闻》复出的演员徐睿知，前几天刚刚为之前的态度争议道歉，今日又被爆出因停车等问题与邻居发生矛盾。

韩网友A某去年5月PO文称自己与徐睿知父母住在同一公寓，过去4年来都因为这一家人而痛苦：「徐睿知的父母在共用楼梯里设置宠物狗的围栏而与邻居发生矛盾，过程中徐睿知的父亲还推了人家。 徐睿知每周会来父母家大概3次，随便乱停车令邻居们受到损害。 」



SBS演艺新闻贴出了网友PO文的截图，其中提到：「宠物狗围栏已经侵犯到我家的楼梯，跟这家人吵过好几次了还是这样」、「把行李堆在共用楼梯上、一路到了我家门口的消防栓这里，还围上宠物狗围栏，意思是不要动他们的行李...... 楼上有紧急患者的话就麻烦了啊。 」

对此，徐睿知和所属社律师一起向A某道了歉。 A某：「一开始我问她是不是徐睿知，她还说不是，几天后带著律师来了。 我把过去4年的困扰都说了出来，最后获得道歉。 」

但A某对徐睿知道歉的真诚度表示质疑：「徐睿知说自己的父母会搬走，问我：『不会把这些发到网上去吧？ 』」



对此，徐睿知所属社表示：「互相有些误会。 徐睿知父母收到邻居抗议后真心表达了道歉。 真诚度这种东西是对方的感受，我们也不知道该怎么说。 不久后家人就搬走了。 已经圆满解决。 」

此外，徐睿知去年4月因情感操控金正贤、夸大学历、工作态度等引起争议，经历近1年空白期后计画在今年上半年通过新剧《夏娃的丑闻》回归。 上月28日徐睿知通过所属社对去年的争议进行了道歉，但部分网友认为新戏要上了才对大众道歉、却只字不提曾因她受到伤害的演员，很难不起疑只不过是宣传手法。



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