週末晚上該看誰？同齡男演員《氣象廳的人們》宋江VS《二十五．二十一》南柱赫

同為1994年生的同齡男演員宋江以及南柱赫，可說是最近人氣電視劇中討論度最高的兩位男主角，你喜歡《氣象廳的人們》對姐姐直接進攻的宋江，還是《二十五．二十一》中家道中落，慢慢鋪梗累積情感的南柱赫？

宋江以《喜歡的話請響鈴》《Sweethome》《如蝶翩翩》《無法抗拒的他》等一連串作品累積大家對他的印象，南柱赫則是在《學校2015》《奶酪陷阱》《步步驚心：麗》《舉重妖精金福珠》《耀眼》《Start Up》等作品中已持續有著穩定表現，兩人的新作品都不約而同在2月12 日首播，在收視率表現上更是大家關注的焦點。



而同年紀的兩位演員宋江與南柱赫，本次選擇的題材也都與青春愛情相關，兩人在劇中的求愛表現也相當吸睛，《氣象廳的人們》劇中著重於如何在分秒必爭的職場祕密進行辦公室戀情，宋江飾演劇中的李時雨一角，可說是氣象小天才並且熟知女性心理。而《二十五．二十一》則是具有時代背景，復古的青春戀情回憶，南柱赫飾演的白易辰因為IMF金融危機而家中破產，靠著打工勉強租屋生活，與女主角相遇後想法漸漸改變。



由觀眾們喜愛的大勢男演員來演出令人心動的戀愛情節，可說是收視率不敗的最佳成功因素，雖然兩位演員的作品都在週末晚間播放，《二十五．二十一》安排在tvN晚間9點10分，而《氣象廳的人們》則是在JTBC晚間10點30分，不完全是相當對打的時段，觀眾們可以兩邊都收看，不過兩個電視台在週末推出這兩部作品，也可見對這兩位演員的信心十足。這兩部電視劇作品更是同樣都在Netflix平台上播出，收視率與評價都不分軒輊。



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