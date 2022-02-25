【K社韓文小百科】連續2年「生不如死」！韓國2021年出生率再創新低、全球墊底，總人口持續負增長

2021年韓國新生兒人數創下歷代最低紀錄26萬500人，死亡人數則突破新高，一年之內總人口減少了5萬7300人，出生率也在OECD會員國中連續9年墊底。

根據韓國統計廳23日發佈的《2021年出生·死亡統計》，去年全韓國只有26萬500人出生、比上一年減少1萬1800人，創下1970年代有統計以來的最低紀錄；而同一年的死亡人數則為31萬7800人、比上一年增多1萬2800人，也是統計史上最高數位。

綜上，韓國在2021年人口自然減少5.73萬人，相較於前一年的負3萬3000人，負增長幅度進一步拉大。下圖整理了韓國從1970年到2021年的人口增減趨勢，綠線為新生兒數、灰線為死亡人數、灰色豎線為自然增加或減少人數。可以看到最近兩年都是負增長，且暫時沒有放緩的趨勢：



此外，去年韓國的婚姻登記總數為19萬2509件，也比前一年減少2萬993件，並且是第一次跌破20萬件以下。 據分析，育齡人口減少、婚姻件數減少、生育年齡提高等等都是新生兒減少的主要原因。

韓國的總和生育率在2018年第一次跌破1.0，之後逐年降低下滑，去年刷新統計史上最低紀錄0.81。 「總和生育率(합계출산율)」是指平均每位婦女一生中所生育之子女數，一般來講要達到2.1才能維持世代更替、避免人口總數下降。 全韓國生育率最低的地方是首爾市0.63，超過1.0的只有世宗市（1.28）和全羅南道（1.02）。

不僅在亞洲，韓國的生育率在全球範圍也是最低水準。 OECD會員國的平均生育率是1.61，唯一低於1的就是韓國，已經從2013年開始連續9年墊底，而生第一胎的平均年齡則是會員國中最高32.3歲。下圖是OECD各國出生率的比較，紫色圓點是2009年、灰色柱狀是2019年，最右側是韓國：



據韓國政府預測，如果少婚少育的趨勢無法改變，韓國人口會在接下來數十年中持續減少：2030年減少10萬人、2070年減少51萬人，屆時19∼34歲的年輕人可能還不到500萬人，只有現在的一半。

為了應對人口結構變化，韓國已集結國策研究機構和民間專家組成第四屆人口政策工作組、討論增加老年人就業等方案，並撥款4兆1千億韓元用於提高生育率，其中包括向有0歲-1歲嬰兒的家庭每月提供30萬韓元的育兒補助。

韓國網友對這消息表示無奈：「還能生出這麼多已經是奇跡」、「真的下降好快」、「動物都會根據環境調節個體數量，不生小孩是非常自然的現象」、「土地狹小資源有限，應該先找到好好生活的辦法吧」、「社會對待女性、孕婦和小孩的態度讓人不想生育，在家顧小孩就被說是米蟲、 出去工作就被說是罪人，生什麼生？ 」、「我自己都很困難，不想再製造不幸的小孩」、「對已經出生的小孩們好一點吧」、「結錯婚的話職業和人生都毀了」、「韓民族要自然消亡了嗎」。

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