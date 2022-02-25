「準爸爸」崔泰俊婚後首次出演電視劇！客串《二十五，二十一》：為劇情帶來反轉的人物

準爸爸崔泰俊將友情客串熱門韓劇《二十五，二十一》，帶來不一樣的反轉。

《二十五，二十一》劇組公開了崔泰俊的客串劇照，他坐在飛機內，扭頭看向後排的某人，到底看的是誰呢，不禁讓我們好奇了。

其他的幾張劇照裡，崔泰俊和女主角金泰希一同出鏡，穿著針織衫搭配白色襯衣，身邊的金泰璃也是同樣的裝扮，她轉頭看向他，露出了微笑，不一樣的氛圍再次刺激著觀眾們的心。 崔泰俊到底會以怎樣的角色亮相呢，雖然我們還無從得知，但從劇照中來看應該是和金泰璃有關係的人。製片商也表示：「崔泰俊將會為劇情帶來反轉，雖然他戲份不多，卻會給觀眾留下深刻的印象。」 這更讓大家的好奇心大爆發。



去年年底，朴信惠和崔泰俊宣佈結婚，並於今年一月正式完婚，現在朴信惠在家安心養胎待產，而《二十五，二十一》則是崔泰俊在婚後首次出演的作品，雖然只是客串，但也引起了眾人的關注。 很多人都很好奇兩人寶寶的性別，雖然這對準父母沒有對外公開，但從好友嚴志媛在自己的YouTube頻道「Um Tube」中的VLOG來看，氣球上印著的「Hello Baby Boy」 暴露了寶寶的性別，應該是個小男生啦。 廣大粉絲和網友都很期待朴信惠和崔泰俊這對顏值夫妻的寶寶誕生，不少人都說「光看爸爸媽媽的基因，就能猜到寶寶會有多帥了」！



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