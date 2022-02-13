【K社韓文小百科】韓國正在經歷家庭觀念劇變：過半數年輕人贊同不婚，三成只想獨自養小孩

很多韓國網友留言表示：「只想要小孩、不想要老公」、「如果想提高出生率，拜託放棄對所謂'正常家庭'的執念吧！」

根據首爾市本月3日發佈《2021年首爾市性別意識統計：從統計數位看首爾女性》，居住在首爾市的28.1%女性和31.6%男性都認為「不結婚也可以生小孩」，即是接近三成市民贊同不婚產子和不婚領養。對於不婚同居， 58.1%女性和60.8%男性也都表示贊同。



不婚傾向在年輕族群中更為明顯：根據韓國大型婚介公司DUO今年1月對全國一千名25~39歲未婚男女做的調查《婚姻、離婚認識報告》，過半數（54.7%）都對不婚持肯定態度，其中73%女性支持不婚，顯著高於男性36.4%。 同時還有接近半數人認為十年後「事實婚姻（同居）」將成為主流（49.4%）、比2020年的調查結果提高8%，認為有必要對事實婚姻進行法律規範（48.9%）。



30歲的首爾上班族姜某考慮不婚領養的理由是：「想組建家庭，但伴侶不是必要的。 想養小孩不是為了留下基因，而是因為世界上有很多需要家庭的小孩，我想和這些小孩組建家庭。 」也有人表示因為小時候不好的記憶而決心不婚，看到電視藝人藤田小百合獨自生小孩也過得很好，更加堅定了不婚產子的信心。

英國《衛報》認為這一趨勢的原因是結婚成本持續上升高，以及年輕人對傳統婚姻觀念產生反感。 過去四年裡，首爾的住房價格翻了一倍，再加上私立教育的費用，令很多年輕人感到不堪重負。 同時，韓國傳統的婚姻觀念要求女性在30歲左右結婚辭職、在家相夫教子，男性則負責全家支出，但現在的年輕人更加渴望自由靈活的單身生活。



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面對這一趨勢，韓國政府方面已開始做出調整：女性家族部去年4月宣佈要修改民法對家庭的定義，並鼓勵研究和討論通過「輔助生殖術」進行不婚產子的行為;法務部也預告修法，允許擁有養育能力的未婚獨身人士領養小孩。

很多韓國網友表示讚許的同時也透露出擔憂：「是時候拋棄對所謂'正常家庭'的執念了」、「不想和不合適的人湊合過一輩子，但生小孩是另一回事，希望我國也能尊重不同的家庭形式」、「想提高出生率就應該允許各種家庭存在，同居、不婚產子和領養等等」、「有錢有時間但獨身的人不能養小孩，真的不公平」、「獨自養小孩真的很考驗經濟能力」、「沒有糟糕的婆家已經成功一半了」、「反正媽媽和爸爸一起養我們的時候也跟不婚領養家庭沒兩樣」。

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