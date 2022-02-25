【K社韩文小百科】连续2年「生不如死」！韩国2021年出生率再创新低、全球垫底，总人口持续负增长

2021年韩国新生儿人数创下历代最低纪录26万500人，死亡人数则突破新高，一年之内总人口减少了5万7300人，出生率也在OECD会员国中连续9年垫底。

根据韩国统计厅23日发布的《2021年出生・死亡统计》，去年全韩国只有26万500人出生、比上一年减少1万1800人，创下1970年代有统计以来的最低纪录；而同一年的死亡人数则为31万7800人、比上一年增多1万2800人，也是统计史上最高数位。

综上，韩国在2021年人口自然减少5.73万人，相较於前一年的负3万3000人，负增长幅度进一步拉大。下图整理了韩国从1970年到2021年的人口增减趋势，绿线为新生儿数、灰线为死亡人数、灰色竖线为自然增加或减少人数。可以看到最近两年都是负增长，且暂时没有放缓的趋势：



此外，去年韩国的婚姻登记总数为19万2509件，也比前一年减少2万993件，并且是第一次跌破20万件以下。 据分析，育龄人口减少、婚姻件数减少、生育年龄提高等等都是新生儿减少的主要原因。

韩国的总和生育率在2018年第一次跌破1.0，之后逐年降低下滑，去年刷新统计史上最低纪录0.81。 「总和生育率(합계출산율)」是指平均每位妇女一生中所生育之子女数，一般来讲要达到2.1才能维持世代更替、避免人口总数下降。 全韩国生育率最低的地方是首尔市0.63，超过1.0的只有世宗市（1.28）和全罗南道（1.02）。

不仅在亚洲，韩国的生育率在全球范围也是最低水准。 OECD会员国的平均生育率是1.61，唯一低於1的就是韩国，已经从2013年开始连续9年垫底，而生第一胎的平均年龄则是会员国中最高32.3岁。下图是OECD各国出生率的比较，紫色圆点是2009年、灰色柱状是2019年，最右侧是韩国：



据韩国政府预测，如果少婚少育的趋势无法改变，韩国人口会在接下来数十年中持续减少：2030年减少10万人、2070年减少51万人，届时19∼34岁的年轻人可能还不到500万人，只有现在的一半。

为了应对人口结构变化，韩国已集结国策研究机构和民间专家组成第四届人口政策工作组、讨论增加老年人就业等方案，并拨款4兆1千亿韩元用於提高生育率，其中包括向有0岁-1岁婴儿的家庭每月提供30万韩元的育儿补助。

韩国网友对这消息表示无奈：「还能生出这么多已经是奇迹」、「真的下降好快」、「动物都会根据环境调节个体数量，不生小孩是非常自然的现象」、「土地狭小资源有限，应该先找到好好生活的办法吧」、「社会对待女性、孕妇和小孩的态度让人不想生育，在家顾小孩就被说是米虫、 出去工作就被说是罪人，生什么生？ 」、「我自己都很困难，不想再制造不幸的小孩」、「对已经出生的小孩们好一点吧」、「结错婚的话职业和人生都毁了」、「韩民族要自然消亡了吗」。

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