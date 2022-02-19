申惠善2022年續走花路！至少兩部電影上映，還有戲劇《今生也請多指教》、《蠟像》等著她！

Mama衝啊～新作品快來臨吧！

申惠善與李濬榮合作的電影《勇敢的市民》16日已確定了落腳串流平台wavve，昨（18）日申惠善又傳接到了新劇《蠟像》的邀約，再加上先前拿到的《今生也請多指教》劇本，還有拍攝完預計上映的電影，申惠善2022年看來將續走花路。



以下就帶大家統整申惠善目前手上的作品以及考慮中的劇本：

‎電影《勇敢的市民》

改編自同名網路漫畫，講述曾經是拳擊希望之星，卻成為短期約聘教師的蕭市民（申惠善 飾），為了成為正式教師不得不忍受不義的故事。申惠善將化身教師蕭市民，在執教過程會遇到痞子學生韓秀鋼（李濬榮 飾）。今年下半年會在wavve上線。



電影《Open the Door》

驚悚片，講述一位平凡的獨居職場女性秀賢（申惠善 飾），透過二手交易網站購買洗衣機後，捲入了可疑事件。除了申惠善，還有金成均、姜泰伍與琴世祿主演。已在去年10月確認完成所有拍攝，並進入了後製，有望在今年上映。

電影《她死了》

卞耀漢、申惠善與李伊（EL）主演，講述偷偷潛入女網紅家中的男子，驚覺她已身亡後所發生的一連串故事。去年底，發行商已宣布上映日期為9月7日。



‎電視劇《今生也請多指教》

改編自連載中的Naver 9.98高分同名漫畫，講述女主角「潘知音」是重生過後正過著第19次人生的人物，她總是帶著10歲左右的前世記憶再次重生。而第19次不太一樣，知音惦記著第18次人生裡不想忘記的人「尹周元」，而且和他再次相遇了。申惠善去年底收到了女主角邀約。



電視劇《蠟像》

除了《今生也請多指教》，申惠善昨日再傳接到了電視劇《蠟像》邀約，目前正在討論中，而申惠善所屬YNK娛樂隨後也對外表示《蠟像》是收到提議的其中一部作品。

申惠善自2021上半年電視劇《哲仁王后》終映後，近一年沒有新作品，不過一直都有邀約，還‎出演了情境節目《SNL Korea》第二季創造高話題度。許多韓媒看好她將繼續走大勢之路



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