人氣網漫《今生也請多指教》將改編為電視劇！由《三流之路》導演執導，申惠善收到女主角出演提案

新劇《今生也請多指教》改編自正在連載的李惠作家同名漫畫，由《三流之路》李娜靜導演執導。講述重生19次的女主和前世（第18次重生）遇到的命運般的男人尹周元重逢後，發生的愛情故事。

今日，有媒體報導：「申惠善是人氣網漫《今生也請多指教》女主角熱門人選。」對此，她的所屬社YNK娛樂回應：「申惠善收到《今生也請多指教》的出演提案，目前正在討論中，這是正在看的作品之一。」



申惠善有望飾演潘知音（音，반지음），她是一個有能力的職業女性，她憑藉前世的記憶和經驗，成爲了備受期待的人才。但是，她關心的只有與尹周元的重逢，最大的競爭對手就是前世的自己，即只知道尹周元的事實，依然向著愛情直行的女人。



申惠善透過《學校2013》出道，之後陸續出演《五個孩子》、《藍色大海的傳說》、《祕密森林》、《我的黃金光輝人生》、《雖然30但仍17》等，每部作品的角色都不斷變化，成爲「值得信賴的演員」。在《哲仁王后》飾演「金昭容」一角，再次展現精湛演技，人氣也跟著翻倍漲。



在《哲仁王后》結束後，申惠善拍攝兩部電影《那女人死了》、《Open The Door》，日前也確定會拍攝漫改電影《勇敢的市民》。是否會以《今生也請多指教》回歸小螢幕，也讓不少劇迷都相當期待。

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