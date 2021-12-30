《哲仁王后》娘娘與崔尚宮合體《SNL Korea》！申惠善再度喜劇登場大獲好評：「她的演技沒有盡頭吧」

好想念mama呀！mama真的太厲害太搞笑了XDD

還記得上半年的熱門韓劇《哲仁王后》嗎？申惠善豁出去飾演男魂女身的中殿娘娘，搞笑又出彩的演技讓她創下事業高峰，雖然也因為編劇的問題招來批判，但近日她出演Coupang Play情境喜劇節目《SNL Korea》第二季，獲得大眾一致好評！



Coupang Play目前僅在YouTube免費公開一精華片段，KUSO了申惠善過去的電視劇《雖然30但仍17》為「雖然17但仍30」，大致講述一個超土的轉學生（申惠善 飾）登場，轉來後被新潮的同學以聽不懂的新造詞恥笑……



（*以下有雷*）

申惠善後來遇見了奇怪的同學（車清華 飾），裝扮是比自己新潮，但卻說出了「賽我網」（類似台灣的「無名小站」）一詞。原來，那人是臥底來學校的刑警，職位還比自己更高！接著，車清華就帶著申惠善進行秘密特訓，歸來之後完全「潮到不行」，不僅造型變了，還能劈哩趴啦講出一連串流行的新造詞，輾壓曾笑過她的同學。



這支精華影片短短兩天就破百萬觀看次數（目前第5天已破225萬），底下網友們盛讚申惠善的演技和台詞發音：「沒有申惠善演不好的」、「申惠善絕了，發音很完美」、「申惠善瘋了，明明很尷尬卻消化得那麼好」、「連環泡一樣，但沒有一個字是模糊的，演技和發音之王啊」、「申惠善為什麼連這種都演這麼好，不得不讓人喜歡」、「申惠善的演技盡頭在哪」、「發音根本國寶級」。



而申惠善和車清華也是《哲仁王后》裡的絕佳搞笑搭檔之一，這段演出讓網友們頻頻想起《哲仁王后》，也有人讚許和申惠善對嗆的演員朱玄英，認為兩個人一搭一唱太厲害。



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