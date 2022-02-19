申惠善2022年续走花路！至少两部电影上映，还有戏剧《今生也请多指教》、《蜡像》等著她！

Mama冲啊～新作品快来临吧！

申惠善与李浚荣合作的电影《勇敢的市民》16日已确定了落脚串流平台wavve，昨（18）日申惠善又传接到了新剧《蜡像》的邀约，再加上先前拿到的《今生也请多指教》剧本，还有拍摄完预计上映的电影，申惠善2022年看来将续走花路。



以下就带大家统整申惠善目前手上的作品以及考虑中的剧本：

‎电影《勇敢的市民》

改编自同名网路漫画，讲述曾经是拳击希望之星，却成为短期约聘教师的萧市民（申惠善 饰），为了成为正式教师不得不忍受不义的故事。申惠善将化身教师萧市民，在执教过程会遇到痞子学生韩秀钢（李浚荣 饰）。今年下半年会在wavve上线。



电影《Open the Door》

惊悚片，讲述一位平凡的独居职场女性秀贤（申惠善 饰），透过二手交易网站购买洗衣机后，卷入了可疑事件。除了申惠善，还有金成均、姜泰伍与琴世禄主演。已在去年10月确认完成所有拍摄，并进入了后制，有望在今年上映。

电影《她死了》

卞耀汉、申惠善与李伊（EL）主演，讲述偷偷潜入女网红家中的男子，惊觉她已身亡后所发生的一连串故事。去年底，发行商已宣布上映日期为9月7日。



‎电视剧《今生也请多指教》

改编自连载中的Naver 9.98高分同名漫画，讲述女主角「潘知音」是重生过后正过著第19次人生的人物，她总是带著10岁左右的前世记忆再次重生。而第19次不太一样，知音惦记著第18次人生里不想忘记的人「尹周元」，而且和他再次相遇了。申惠善去年底收到了女主角邀约。



电视剧《蜡像》

除了《今生也请多指教》，申惠善昨日再传接到了电视剧《蜡像》邀约，目前正在讨论中，而申惠善所属YNK娱乐随后也对外表示《蜡像》是收到提议的其中一部作品。

申惠善自2021上半年电视剧《哲仁王后》终映后，近一年没有新作品，不过一直都有邀约，还‎出演了情境节目《SNL Korea》第二季创造高话题度。许多韩媒看好她将继续走大势之路



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