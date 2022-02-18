《偶運會》原來不是「相親大會」！Apink表示現場絕無可能談戀愛：「每個人都很生氣，如果看對眼真的要結婚！」

很多人以為《偶像運動會》相當於偶像相親大會，但曾參加13次《偶運會》的Apink近日做客綜藝節目時徹底打碎幻想：參加比賽的藝人一個個都累到翻，根本不是談戀愛的氛圍啊！XD

Apink近日攜新歌《Dilemma》回歸，在16日播出的《TMI Show》裡聊到宿舍生活，表示出道第3年才獲準用手機，尹普美：「我已經30年沒談過戀愛了。 」BOOM問有沒有人在後台擦身而過時往手裡塞小紙條、寫上手機號碼之類的，令Apink成員們十分驚訝，吳夏榮問：「是崔賢宇、李恩傑魔術師嗎？ 」



擔任MC的美珠說：「都說《偶運會》是戀愛大會，但從沒有人多看我一眼。 」鄭恩地：「在那個地方不可能看對眼，每個人都很生氣。 」其他成員也紛紛贊同：「（早上）四五點就出門、累得要死，一個個癱倒在地上、妝也花了，怎麼可能看對眼？ 」美珠也補充：「是真的，假睫毛都掉了。 」



鄭恩地總結：「如果在那個地方都能看對眼，真的可以百年偕老。 」尹普美：「必須要結婚。 」



在另一檔網綜《偶像登場》裡Apink也聊到這個話題，因為全炫茂曾在《Happy Together》提到他在《偶運會》看到過幾個偶像談戀愛，但Apink自己玩都忙不過來。 吳夏榮：「我們從來沒見過誰談戀愛啊！我們經歷過，錄製十幾個小時後妝都化了，大家都不把對方當異性看待。 」鄭恩地也認真地說：「睡覺還來不及呢......」



據悉Apink作為長壽女團前前後後參加了13次《偶運會》，韓網友認為她們的話非常真實可信：「妝花了比素顏更可怕」、「生氣和百年偕老太好笑」、「那麼多工作人員和鏡頭盯著看怎麼可能談戀愛嘛」、「 想想也是，跑跳和等待十幾個小時之後應該只想快點下班kkk」、「看節目的人都覺得累，錄節目的更不用說，換我也會生氣kkk」、「看飯拍大家都是躺在地上kkk」、「我去過現場當觀眾，大家比賽結束後不是癱在地上就是做粉絲服務，其實粉絲也癱倒」、「偶像也生氣，粉絲也生氣kkkk」。



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