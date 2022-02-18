《偶运会》原来不是「相亲大会」！Apink表示现场绝无可能谈恋爱：「每个人都很生气，如果看对眼真的要结婚！」

很多人以为《偶像运动会》相当於偶像相亲大会，但曾参加13次《偶运会》的Apink近日做客综艺节目时彻底打碎幻想：参加比赛的艺人一个个都累到翻，根本不是谈恋爱的氛围啊！XD

Apink近日携新歌《Dilemma》回归，在16日播出的《TMI Show》里聊到宿舍生活，表示出道第3年才获准用手机，尹普美：「我已经30年没谈过恋爱了。 」BOOM问有没有人在后台擦身而过时往手里塞小纸条、写上手机号码之类的，令Apink成员们十分惊讶，吴夏荣问：「是崔贤宇、李恩杰魔术师吗？ 」



担任MC的美珠说：「都说《偶运会》是恋爱大会，但从没有人多看我一眼。 」郑恩地：「在那个地方不可能看对眼，每个人都很生气。 」其他成员也纷纷赞同：「（早上）四五点就出门、累得要死，一个个瘫倒在地上、妆也花了，怎么可能看对眼？ 」美珠也补充：「是真的，假睫毛都掉了。 」



郑恩地总结：「如果在那个地方都能看对眼，真的可以百年偕老。 」尹普美：「必须要结婚。 」



在另一档网综《偶像登场》里Apink也聊到这个话题，因为全炫茂曾在《Happy Together》提到他在《偶运会》看到过几个偶像谈恋爱，但Apink自己玩都忙不过来。 吴夏荣：「我们从来没见过谁谈恋爱啊！我们经历过，录制十几个小时后妆都化了，大家都不把对方当异性看待。 」郑恩地也认真地说：「睡觉还来不及呢......」



据悉Apink作为长寿女团前前后后参加了13次《偶运会》，韩网友认为她们的话非常真实可信：「妆花了比素颜更可怕」、「生气和百年偕老太好笑」、「那么多工作人员和镜头盯著看怎么可能谈恋爱嘛」、「 想想也是，跑跳和等待十几个小时之后应该只想快点下班kkk」、「看节目的人都觉得累，录节目的更不用说，换我也会生气kkk」、「看饭拍大家都是躺在地上kkk」、「我去过现场当观众，大家比赛结束后不是瘫在地上就是做粉丝服务，其实粉丝也瘫倒」、「偶像也生气，粉丝也生气kkkk」。



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