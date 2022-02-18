這個組合很可以！柳演錫＆朴敏英有望在搭擋新劇《月水金火木土》，兩人11年前就曾合作過！

tvN新劇《月水金火木土》講述為那些參加夫妻聚會、同學會等需要妻子的單身人士們，「單身生活幫手」女主角崔尚恩假扮成為他們妻子的故事。

朴敏英收到女主角「崔尚恩」出演提案，是兼備新娘需要具備的所有資質和品德的女性，她利用自己的才能為那些不想結婚的男人假扮成女伴（妻子）。週一到週六她都會誠心誠意地「工作」，但週日是她會投資自己。她擁有各種外語、高爾夫、擊劍、攀岩和米其林級別的廚藝。



17日，據韓媒 YTN Star 報導，柳演錫接到tvN新劇《月水金火木土》男主角提案，有望與正在討論中的朴敏英合作。對此，他的所屬社回應：「《月水金火木土》是柳演錫收到提案的作品之一。」



他們曾在2010年合作過短片迷你水木劇《跳動的心》；柳演錫也曾和朴敏英一起錄製過綜藝《Busted！明星來解謎》（《犯人就是你》)。兩人又收到新劇提案，讓不少網友表示：「期待這個組合」、「希望可以合作」、「這組合我一定要追」、「想到了他們在《Busted！明星來解謎》」等等。



另外，《月水金火木土》由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》南成宇導演執導。

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