首爾地鐵廣告租金暴漲50%，粉絲緊急換站點為明星慶生應援

以最熱門的地鐵2號線三成站為例，一塊4.5m長的看板從之前的450萬韓元突然提高到700萬，讓很多正在準備為偶像慶生的粉絲措手不及。

除了被稱為「藝人慶生廣告一番地」的三成站，流動人口最多的江南站和弘大入口站同樣尺寸的看板也提價到了700萬左右，乙支路入口、建大入口、蠶食、教大站的價位是500萬，往十里、宣陵、驛三站約為400萬，梨大、永登浦區廳、瑞草則在300萬左右。



受此影響，演員申河均的粉絲原本準備5月在三成站做慶生廣告，目前已決定換去其他站並延長了募款時限;Pengsoo粉絲原本計畫在弘大入口站打廣告，現在也在投票討論換去其他站;排球運動員金軟景的粉絲一開始考慮在江南、三成、弘大入口站做慶生應援，最終搬到了相對低價的宣陵站。

據悉，地鐵站廣告的定價不是由首爾交通公司決定，而是由中標之後與之簽約的廣告公司決定。 最近這次突然漲價正是因為中標公司從A社換成了B社。



B社人士接受韓聯社採訪時表示招標時出高價才能中標，如果收費和從前一樣就無利可圖，所以根據流動人口數、公寓規模等等重新制定了價格。

首爾地鐵的明星廣告牌早在2014年還只有76個，2016年《Produce 101》播出之後廣告片數量開始暴增，到2019年共有2166個，其中防彈少年團的廣告牌227個最多，其次是EXO、Wanna One等等，女團裡擁有最多廣告牌的是IZ*ONE。



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