首尔地铁广告租金暴涨50%，粉丝紧急换站点为明星庆生应援

以最热门的地铁2号线三成站为例，一块4.5m长的看板从之前的450万韩元突然提高到700万，让很多正在准备为偶像庆生的粉丝措手不及。

除了被称为「艺人庆生广告一番地」的三成站，流动人口最多的江南站和弘大入口站同样尺寸的看板也提价到了700万左右，乙支路入口、建大入口、蚕食、教大站的价位是500万，往十里、宣陵、驿三站约为400万，梨大、永登浦区厅、瑞草则在300万左右。



受此影响，演员申河均的粉丝原本准备5月在三成站做庆生广告，目前已决定换去其他站并延长了募款时限;Pengsoo粉丝原本计画在弘大入口站打广告，现在也在投票讨论换去其他站;排球运动员金软景的粉丝一开始考虑在江南、三成、弘大入口站做庆生应援，最终搬到了相对低价的宣陵站。

据悉，地铁站广告的定价不是由首尔交通公司决定，而是由中标之后与之签约的广告公司决定。 最近这次突然涨价正是因为中标公司从A社换成了B社。



B社人士接受韩联社采访时表示招标时出高价才能中标，如果收费和从前一样就无利可图，所以根据流动人口数、公寓规模等等重新制定了价格。

首尔地铁的明星广告牌早在2014年还只有76个，2016年《Produce 101》播出之后广告片数量开始暴增，到2019年共有2166个，其中防弹少年团的广告牌227个最多，其次是EXO、Wanna One等等，女团里拥有最多广告牌的是IZ*ONE。



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