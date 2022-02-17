《殭屍校園》劉仁秀超委屈：2年級5班的群聊裡沒有我！別生氣，他們可能是在偷偷想辦法「對付」你XD

「同學們，為什麼班級群聊裡沒有我？」 來自《殭屍校園》大反派劉仁秀的靈魂發問！

Netflix自製韓劇《殭屍校園》人氣火爆，一眾平均年齡僅為20歲的年輕演員們成為了世界矚目焦點，IG粉絲數暴漲百倍，得到了前所未有的關注，扮演大反派「尹奎男」的劉仁秀就是其中之一。



最近劉仁秀接受了韓媒《Sports Today》的採訪，坦露了心中小小的鬱悶，原來是2年級5班的同學們建了一個群聊，他卻沒在群聊中。



劉仁秀稱：「一開始排練動作和打戲的時候大家都在一起，所以很快就變得親近起來，但是開拍之後我才發現很多時候我都是一個人，看到尹燦榮、朴持厚等人關係越來越好，我真的好羨慕啊。2年級5班建了一個聊天群，大多數時間他們都通過那個群組聊天，我則在另一個基本都是不良少年（角色）的群裡，2年級5班單獨有個群聊。大家一起合影、互傳照片，我以為都是私聊傳的照片，明明照片是一起拍的，卻只有我沒拿到，他們都不關心我有沒有在群裡裡。我向尹燦榮說過這件事情，但他們還是沒拉我進群，你們怎麼能沒看到我給出的（求拉我入群的）信號呢。」



劉仁秀的話語中多少透露出了一些小委屈，小編很想安慰他，說不定那個單獨的群聊是在想辦法如何擊敗你，畢竟你才是《殭屍校園》中大反派啊，為了不洩露「作戰計畫」就没拉你進群啦。



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