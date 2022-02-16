電視劇話題性TOP.10排行大洗牌！《二十五，二十一》開播就登上冠軍一位，《氣象廳的人們》緊追在後

兩部新劇帶來了新一波的熱烈討論度～，大家正在關注的on檔韓劇上榜了嗎？

韓國 GOODDATA 調查公司公開了2022年2月第二週的電視劇話題性排行榜，tvN《二十五，二十一》和JTBC《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》兩部週末劇同時開播後，直接讓排行大洗牌，分別登上了冠亞軍。



演員榜排行方面，討論度最高的是《二十五，二十一》的金泰梨（No.1）與南柱赫（No.2），再來就是《氣象廳的人們》的朴敏英（No.3）與宋江（No.4）。



一起來看看最新「電視劇話題性」TOP.10的韓劇作品吧！



（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

1．《二十五，二十一》－新進榜



2．《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》－新進榜



3．《紳士與小姐》▽1



4．《孔雀都市》▲1（2月10日已完結）



5．《Ghost Doctor》▽1



6．《花開時想月》▲2



7．《讀取惡心的人們》▽4（停播中）



8．《社內相親》－新進榜（2月28日開播）



9．《三十九》－新進榜（2月16日，今晚開播）



10．《只一人》▲4



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