4月新老公邊佑錫！大家是從哪部作品開始關注他的？

都說看一部韓劇，換一個老公，4月份的新老公就是《背著善宰跑》裡的邊佑錫！！！

4月8日剛剛開播的《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而遺憾結束生命的頂級男明星柳善宰（邊佑錫 飾），和為了救活他而回到過去的熱血粉絲任率（金惠奫 飾）所展開的奇幻愛情故事。 原本以為是夢女題材的劇，沒想到卻是雙向奔赴、雙向救贖的純愛劇，第二集最後5分鐘的男主視角大反轉，讓劇情的有趣度直線飛升。而帥氣高大，有著逆天長腿，笑起來迷倒眾生的邊佑錫更是晉升為觀眾們的新老公。



1991年出生的邊佑錫在2010年以模特兒出道，2016年在電視劇《Dear My Friends》首次以演員身份亮相，你又是從哪部劇開始認識他的呢？

2019年《花黨：朝鮮婚姻介紹所》



這部劇裡的邊佑錫雖然是主演陣容，但只能算男四，飾演了情報高手。 他擁有完美的外表、人品、頭腦和學識，只可惜家道中落、無緣仕途，作為花婆堂情報員活躍起來。 雖然是身高將近190cm的巨人，但穿上古裝的他卻因為一張充滿少年氣的臉，反而有一種清新的風格。

2020年《青春紀錄》



該劇裡的邊佑錫顯然是本色出演，扮演了模特兒兼演員「袁楷效」，溫順外向，愛開玩笑。 哪怕是站在「國民女婿」朴寶劍身邊，光芒也不會被遮掩。

2021年-2022年《花開時想月》



又一次穿上古裝的邊佑錫這次終於演到了男二，本著「男主是女主的，男二是觀眾的」的原則，他飾演的叛逆王世子「李彪」直接虜獲了不少女觀眾的心，濃眉大眼，面部立體，這樣帶有溫潤氣質的帥哥就該在古裝劇中好好利用。

2023年《大力女子姜南順》



帥哥終於挑戰反派演技了。 繼《Voice》裡金材昱扮演的「毛泰九」之後，又一大「最帥反派」誕生了。 總是遮住一隻眼睛的劉海，加上一身肌肉線條，氣質叛逆危險還性感，「柳始悟」一登場就賺足了大家的好奇心。 反派帥氣不可怕，可怕的是帥氣還專情，對女主有著近乎於病態的偏執愛戀。 別人演起反派來氣到觀眾想要衝進螢幕里捅刀，他演起反派反而讓觀眾覺得心酸。

2023年《20世紀少女》（電影）



怎麼會有男明星這麼適合校服啊，明明這時的邊佑錫已經是30+的高齡了，演起高中生來好不違和。 和金裕貞同框時，觀眾們的眼球得到了淨化。

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