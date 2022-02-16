电视剧话题性TOP.10排行大洗牌！《二十五，二十一》开播就登上冠军一位，《气象厅的人们》紧追在后

两部新剧带来了新一波的热烈讨论度～，大家正在关注的on档韩剧上榜了吗？

韩国 GOODDATA 调查公司公开了2022年2月第二周的电视剧话题性排行榜，tvN《二十五，二十一》和JTBC《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》两部周末剧同时开播后，直接让排行大洗牌，分别登上了冠亚军。



演员榜排行方面，讨论度最高的是《二十五，二十一》的金泰梨（No.1）与南柱赫（No.2），再来就是《气象厅的人们》的朴敏英（No.3）与宋江（No.4）。



一起来看看最新「电视剧话题性」TOP.10的韩剧作品吧！



（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

1．《二十五，二十一》－新进榜



2．《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》－新进榜



3．《绅士与小姐》▽1



4．《孔雀都市》▲1（2月10日已完结）



5．《Ghost Doctor》▽1



6．《花开时想月》▲2



7．《读取恶心的人们》▽4（停播中）



8．《社内相亲》－新进榜（2月28日开播）



9．《三十九》－新进榜（2月16日，今晚开播）



10．《只一人》▲4



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