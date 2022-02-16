电视剧话题性TOP.10排行大洗牌！《二十五，二十一》开播就登上冠军一位，《气象厅的人们》紧追在后

（封面图源：JTBC《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》、tvN《二十五，二十一》、JTBC《三十九》官方海报）
两部新剧带来了新一波的热烈讨论度～，大家正在关注的on档韩剧上榜了吗？
韩国 GOODDATA 调查公司公开了2022年2月第二周的电视剧话题性排行榜，tvN《二十五，二十一》和JTBC《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》两部周末剧同时开播后，直接让排行大洗牌，分别登上了冠亚军。
（图源：tvN《二十五，二十一》、JTBC《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》官方剧照）
演员榜排行方面，讨论度最高的是《二十五，二十一》的金泰梨（No.1）与南柱赫（No.2），再来就是《气象厅的人们》的朴敏英（No.3）与宋江（No.4）。
（图源：IG@gooddata_official）
一起来看看最新「电视剧话题性」TOP.10的韩剧作品吧！
（图源：IG@gooddata_official）
（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）
1．《二十五，二十一》－新进榜
（图源：tvN《二十五，二十一》官方海报）
2．《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》－新进榜
（图源：JTBC《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》官方海报）
3．《绅士与小姐》▽1
（图源：KBS2《绅士与小姐》官方海报）
4．《孔雀都市》▲1（2月10日已完结）
（图源：JTBC《孔雀都市》官方海报）
5．《Ghost Doctor》▽1
（图源：tvN《Ghost Doctor》官方海报）
6．《花开时想月》▲2
（图源：KBS2《花开时想月》官方海报）
7．《读取恶心的人们》▽4（停播中）
（图源：SBS《读取恶心的人们》官方海报）
8．《社内相亲》－新进榜（2月28日开播）
（图源：SBS《社内相亲》官方海报）
9．《三十九》－新进榜（2月16日，今晚开播）
（图源：JTBC《三十九》官方海报）
10．《只一人》▲4
（图源：JTBC《只一人》官方海报）
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