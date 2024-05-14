【韓網熱門】邊佑錫部分粉絲在YouTube上的留言太過分了！網友：惠利真的慘

因《背著善宰跑》中「純愛戰神」柳善宰一角而人氣飛升的邊佑錫傳出將作客惠利YouTube節目《Hyell's Club》，他倆曾經合作過電視劇《花開時想月》，惠利出演女一號，而邊佑錫則是男二。

沒想到消息傳出後，邊佑錫的部份網友竟湧入YouTube留言指責，句句傷人：

1. 佑錫要上惠利的YouTube節目了，應該阻止吧，我非常認真地說，去別的節目都可以，千萬別去狐狸精那裡

2. 我看過那劇，看了惠利的演技之後大受打擊就棄劇了，沒想到邊佑錫也演過啊，惠利真的不行，演技也爛，尤其還是古裝劇。 並且她那時有男友吧，怎麼還這麼貼，有些越界了，邊佑錫已經保持距離了，但是因為太善良，沒有表現出討厭

3. 惠利太會調情了，不過邊佑錫確實很帥

4. 惠利，幾乎已經是貼上去了，又靠又摸還捏，有點過分了

5. 我看過其他影片，電視劇殺青時她從背後抱住邊佑錫，一直摟著他，那個時候她還在和別人談戀愛吧

相關內容被網友轉發到了theqoo上，引來了更多人的圍觀和留言：

1. 這些人根本不能算粉絲，只能算夢女（過激的幻想戀愛）

2. 真正的演員粉絲看到自己本命上惠利的節目會很開心

3. 都2024年了，我居然還能看到這種留言

4. 不是說這劇的觀眾年齡大部份都是30+的女性嗎？ 怎麼能說出這種話？

5. 入戲太深了吧，區分不了電視劇和現實了嗎？

6. 不好意思，邊佑錫演技也不好，是人設太好而已，劇中只要台詞一長，他也會口齒不清

7. 看來邊佑錫真的火了，都有神經病腦殘粉了

8. 等電視劇播完，一週之後這些人就會消失

9. 只看其中一段影片的話真的可能會誤會，要看完整的才行，她非常照顧人，很活潑，性格也好

10. 世界很大，神經病也很多

11. 這群人是第一次看電視劇嗎？

12. 一切都會過去的，因為我家本命演員也遇到過這種事情

13. 這就是電視劇火了之後一定會出現的「自然災害」

14. 你們罵歸罵，別誤傷我們惠奫

15. 惠利今年怎麼這麼倒楣，加油啊

16. 看到邊佑錫火了我還蠻高興的，再看看這些夢女，氣死了

17. 明星上升期一定會碰到這種夢女的，只能說「熬過這段時間」就好，

18. 惠利是不是該去做場法事啊

19. 男演員的粉絲群都會有這種腦殘粉存在

20. 為什麼要這樣，讓我這種默默追劇的人都覺得很羞恥，不過這些人很快就會喜歡上別的男演員

21. 一個月之前大家連邊佑錫是誰都不知道，現在倒是這麼維護他

22. Youtube簡直就是無底線男女的集合地

23. 這可是2年前的影片了，2年前誰知道邊佑錫啊

24. 邊佑錫確實很紅，但他粉絲的留言也確實讓人覺得噁心

25. 看吧，等這部劇結束了，這群人又會換另一個男演員去追

原文：https://theqoo.net/square/3229476202

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