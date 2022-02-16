《警校菜鳥》姜丹尼爾變身蔡秀彬私人教練！兩人的粉紅曖昧太精彩

劇情越來越粉紅的Disney+原創電視劇《警校菜鳥》，本週姜丹尼爾將變身蔡秀彬的專屬助教嗎？最新一集的劇情即將在體育鍛鍊的現場展開，姜丹尼爾究竟有沒有趁勝追擊，直接親到蔡秀彬呢？

在前面劇情中共同幫助克服了多次危機的魏承現（姜丹尼爾飾）與高恩江（蔡秀彬飾），即使遭到惡意誣陷以及捲入群毆風波，兩人依舊揭開了真相而證明清白。為了朋友不顧一切飛奔的那種熱血，令觀眾感到相當溫暖。接下來魏承現與高恩江之間的友情變化也開始讓人心動，在不自覺的狀況下，是否愛情已經悄悄萌芽了？



今日即將播出的劇情中，這些警校新生們為了得到一個補救的機會，在青藍運動會若表現優異的話，有可能將功贖罪，抹去了自己之前曾經有過的不光彩紀錄，因此大家全力以赴的準備著。在準備的過程中，這些同學們之間是否開始產生了感情變化？



即將迎來青藍運動會，正在努力準備運動會的兩人，魏承現相當堅定地變身為高恩江的私人特別教練，雖然是魏承現專屬的地獄訓練，但兩人的距離卻又拉得更近，高恩江也全力以赴累到筋疲力竭。當高恩江站上起跑線，身為訓練者的魏承現則在看台上為她加油，不知道是否取得了好成績？到了晚會時段，魏承現還與同寢室的朋友們一起準備了帥氣的舞台表演，台下的高恩江是否轉變為迷妹模式？今日即將揭曉。



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