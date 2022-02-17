《僵尸校园》刘仁秀超委屈：2年级5班的群聊里没有我！别生气，他们可能是在偷偷想办法「对付」你XD

「同学们，为什么班级群聊里没有我？」 来自《僵尸校园》大反派刘仁秀的灵魂发问！

Netflix自制韩剧《僵尸校园》人气火爆，一众平均年龄仅为20岁的年轻演员们成为了世界瞩目焦点，IG粉丝数暴涨百倍，得到了前所未有的关注，扮演大反派「尹奎男」的刘仁秀就是其中之一。



最近刘仁秀接受了韩媒《Sports Today》的采访，坦露了心中小小的郁闷，原来是2年级5班的同学们建了一个群聊，他却没在群聊中。



刘仁秀称：「一开始排练动作和打戏的时候大家都在一起，所以很快就变得亲近起来，但是开拍之后我才发现很多时候我都是一个人，看到尹灿荣、朴持厚等人关系越来越好，我真的好羡慕啊。2年级5班建了一个聊天群，大多数时间他们都通过那个群组聊天，我则在另一个基本都是不良少年（角色）的群里，2年级5班单独有个群聊。大家一起合影、互传照片，我以为都是私聊传的照片，明明照片是一起拍的，却只有我没拿到，他们都不关心我有没有在群里里。我向尹灿荣说过这件事情，但他们还是没拉我进群，你们怎么能没看到我给出的（求拉我入群的）信号呢。」



刘仁秀的话语中多少透露出了一些小委屈，小编很想安慰他，说不定那个单独的群聊是在想办法如何击败你，毕竟你才是《僵尸校园》中大反派啊，为了不泄露「作战计画」就没拉你进群啦。



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