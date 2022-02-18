光看這些劇照就已經想哭了！每一部都虐到讓人心痛，你為哪部流過淚ㅠㅠ

對於氛圍的渲染，韓劇絕對是佼佼者。

韓劇中的愛情除了甜蜜幸福的Happy Ending（HE）之外，其實也有不少以悲涼Bad Ending（BE）結尾的劇作，而Bad Ending虐劇有時候餘韻更長。今天我們就來說一說那些虐得觀眾們肝腸寸斷的Bad Ending CP吧。

《五月的青春》

但凡看過該劇的人，沒有不哭的！！！算的上是2021年最虐劇情了，李到晛和高旻示扮演的情侶其實在前期感情超甜，但因為那個特定的動蕩年代，一切感情都是奢侈品，平凡的兩人也最終捲入歷史長河中，成為了最不起眼的螻蟻。 讓觀眾們前期看得有多甜，後期哭得就有多慘，真的很像吐槽編劇「到底和觀眾有多大的仇啊？非得虐死我們？」 兩人只度過了一個5月，剩下的41個5月只有他一個人走過！



《衣袖紅鑲邊》

2022年第一個意難平的電視劇大結局，雖然很早歷史就給觀眾們劇透了正祖（李俊昊 飾）和宜嬪成氏（李世榮 飾）的結局，但編劇完全可以點到為止，不用真把德任的死亡放到觀眾們面前。 雖說很多網友覺得正祖一輩子都忘不了德任就是最好的結局，但作為劇粉，我們其實更愛俗套的天長地久、永遠相伴的HE。



《陽光先生》

有誰有膽量去看第二遍？？ 反正小編絕對不敢。 美國軍人崔宥鎮（李秉憲 飾）和韓國兩班小姐高愛信（金泰璃 飾），在亂世中相逢、相愛，卻也註定無法相守一生。 劇情不僅僅只圍繞愛情展開，更有家國之愛，時刻都在提醒觀眾沒有了國，哪兒來的家。



《從天而降的一億顆星星》

原版日劇已經是天花板水準難以超越，但韓劇又帶給我們不一樣的細膩氛圍，痞帥的徐仁國演起憂鬱來，多了一份漫不經心的無奈，也正是這種看似無所謂的態度才更讓人覺得惋惜。



《月之戀人-步步驚心：麗》

作為經典韓劇，小編就想問一句誰沒為「四樹CP」流過淚呢？曠世虐戀！！！



《任意依戀》

怎麼形容這部劇呢，就是前期時慢慢地虐，中後期是撕心裂肺的虐，結局虐到了韓劇史上的新高度，然而每一個場景卻又是那樣的美，美虐風鼻祖！！秀智和金宇彬，好想看到你倆合作另一部甜劇啊，以此來彌補劇迷們因為《任意依戀》而傷透了的心。



你為哪部劇哭過？

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