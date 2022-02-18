光看这些剧照就已经想哭了！每一部都虐到让人心痛，你为哪部流过泪ㅠㅠ

对於氛围的渲染，韩剧绝对是佼佼者。

韩剧中的爱情除了甜蜜幸福的Happy Ending（HE）之外，其实也有不少以悲凉Bad Ending（BE）结尾的剧作，而Bad Ending虐剧有时候余韵更长。今天我们就来说一说那些虐得观众们肝肠寸断的Bad Ending CP吧。

《五月的青春》

但凡看过该剧的人，没有不哭的！！！算的上是2021年最虐剧情了，李到晛和高旻示扮演的情侣其实在前期感情超甜，但因为那个特定的动荡年代，一切感情都是奢侈品，平凡的两人也最终卷入历史长河中，成为了最不起眼的蝼蚁。 让观众们前期看得有多甜，后期哭得就有多惨，真的很像吐槽编剧「到底和观众有多大的仇啊？非得虐死我们？」 两人只度过了一个5月，剩下的41个5月只有他一个人走过！



《衣袖红镶边》

2022年第一个意难平的电视剧大结局，虽然很早历史就给观众们剧透了正祖（李俊昊 饰）和宜嫔成氏（李世荣 饰）的结局，但编剧完全可以点到为止，不用真把德任的死亡放到观众们面前。 虽说很多网友觉得正祖一辈子都忘不了德任就是最好的结局，但作为剧粉，我们其实更爱俗套的天长地久、永远相伴的HE。



《阳光先生》

有谁有胆量去看第二遍？？ 反正小编绝对不敢。 美国军人崔宥镇（李秉宪 饰）和韩国两班小姐高爱信（金泰璃 饰），在乱世中相逢、相爱，却也注定无法相守一生。 剧情不仅仅只围绕爱情展开，更有家国之爱，时刻都在提醒观众没有了国，哪儿来的家。



《从天而降的一亿颗星星》

原版日剧已经是天花板水准难以超越，但韩剧又带给我们不一样的细腻氛围，痞帅的徐仁国演起忧郁来，多了一份漫不经心的无奈，也正是这种看似无所谓的态度才更让人觉得惋惜。



《月之恋人-步步惊心：丽》

作为经典韩剧，小编就想问一句谁没为「四树CP」流过泪呢？旷世虐恋！！！



《任意依恋》

怎么形容这部剧呢，就是前期时慢慢地虐，中后期是撕心裂肺的虐，结局虐到了韩剧史上的新高度，然而每一个场景却又是那样的美，美虐风鼻祖！！秀智和金宇彬，好想看到你俩合作另一部甜剧啊，以此来弥补剧迷们因为《任意依恋》而伤透了的心。



你为哪部剧哭过？

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