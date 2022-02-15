漫改劇《社內相親》公開兩對CP畫報！「最萌身高差」安孝燮＆金世正、「CP感超強」金旻奎＆薛仁雅

SBS新劇《社內相親》，講述隱藏身份和公司代表相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事。

該劇改編自 KakaoPage 連載的同名網路小說，還製作成網路漫畫《我和社長相親相愛》。不僅在國內，在海外也獲得爆發性的人氣，電視劇化備受期待。



劇中，安孝燮飾演財閥三世，申夏莉的公司代表「姜泰武」；金世正飾演平凡的上班族「申夏莉」，代替朋友前往相親時發現對方是公司的代表；金旻奎飾演對姜泰武忠心耿耿的秘書室長「車成勳」；薛仁雅飾演海洋集團陳會長的獨生女「陳妍書」，擁有等待命中註定的愛情的純粹魅力。14日公開兩組CP拍攝的畫報。



有著「最萌身高差」的安孝燮、金世正擺出親密的姿勢，調皮的表情，安孝燮還摸著金世正的頭，展現自然的情侶氛圍。



另一組CP是金旻奎、薛仁雅，模特兒比例卻充滿淘氣。這組的選角有不少網友都表示還原度很高，兩人真的好配呀！



日前，通過「CEO姜泰武的求婚」、「職場人＆相親女之間的申夏莉的雙重生活」 等預告片展示男女主角有趣的愛情線，即將到來的春天就是要搭配這種浪漫喜劇啊！而《社內相親》將在28日晚上10點首播，Netflix 會同步上線～

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