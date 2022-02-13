安孝燮、金世正《社內相親》最新預告：社長也被長輩催婚，臉蛋天才CEO＆演技天才職員的驚險羅曼史！

由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演的SBS新劇《社內相親》，改編自 Yeondam 創作的網路漫畫《我和社長相親相愛》，講述隱藏身份和公司社長相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事。

最新版預告中，以從海外分公司回到國內的姜泰武（安孝燮 飾）社長的樣子開始，將機場打造成T台的「臉蛋天才」CEO姜泰武，歡迎他的爺爺姜多古（李德華 飾）也準備重要項目給他...正是「相親候選名單」。另一方面，申夏莉（金世正 飾）接受財閥好友陳妍書（薛仁雅 飾）的委託，到了相親地點得知對方是自己的公司社長後非常驚訝。



就這樣她開始驚險的雙重生活，以平凡上班族申夏莉的樣子打開旋轉門進去後，變成身穿華麗服裝的相親女。不想被辭退的申夏莉，會怎樣努力過這雙重生活呢？讓人好奇！最後，姜泰武對申夏莉說：「我想結婚的對象...是你！」浪漫的樣子讓人心動不已♥



公開的新劇照中，金世正以濃妝、大膽的造型吸引人們的視線。這是申夏莉去見相親男姜泰武時，變身爲華麗模樣，換上連身裙、黑色網襪、短褲等，與之前公開的食品公司研究員＆上班族的劇照形成大對比。



而李德華將飾演姜泰武的爺爺、財閥會長姜多古，希望孫子可以早日結婚。日前在《衣袖紅鑲邊》中飾演英祖，散發出強烈的魅力，這次將以輕快的現代劇回歸，預計將會展現出既嚴謹又可愛的反轉魅力。



另外，《社內相親》由《奇怪的搭檔》、《油膩的Melo》朴善浩導演執導，《沒禮貌的英愛小姐17》韓雪熙、洪寶熙編劇合作打造。原定在21日首播，但由於改變拍攝日程和確保安全製作環境，將推遲一週在28日首播。



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