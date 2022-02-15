漫改剧《社内相亲》公开两对CP画报！「最萌身高差」安孝燮＆金世正、「CP感超强」金旻奎＆薛仁雅

漫改剧《社内相亲》公开两对CP画报！「最萌身高差」安孝燮＆金世正、「CP感超强」金旻奎＆薛仁雅

韩剧   2022年2月15日   星期二14:41   Yuan  

（封面图源：IG@sbsdrama.official）

SBS新剧《社内相亲》，讲述隐藏身份和公司代表相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。

该剧改编自 KakaoPage 连载的同名网路小说，还制作成网路漫画《我和社长相亲相爱》。不仅在国内，在海外也获得爆发性的人气，电视剧化备受期待。
（图源：《社内相亲》漫画）

剧中，安孝燮饰演财阀三世，申夏莉的公司代表「姜泰武」；金世正饰演平凡的上班族「申夏莉」，代替朋友前往相亲时发现对方是公司的代表；金旻奎饰演对姜泰武忠心耿耿的秘书室长「车成勋」；薛仁雅饰演海洋集团陈会长的独生女「陈妍书」，拥有等待命中注定的爱情的纯粹魅力。14日公开两组CP拍摄的画报。
（图源：SBS《社内相亲》海报）

有著「最萌身高差」的安孝燮、金世正摆出亲密的姿势，调皮的表情，安孝燮还摸著金世正的头，展现自然的情侣氛围。
（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：IG@sbsdrama.official）

另一组CP是金旻奎、薛仁雅，模特儿比例却充满淘气。这组的选角有不少网友都表示还原度很高，两人真的好配呀！
（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：IG@sbsdrama.official）（图源：IG@sbsdrama.official）

日前，通过「CEO姜泰武的求婚」「职场人＆相亲女之间的申夏莉的双重生活」 等预告片展示男女主角有趣的爱情线，即将到来的春天就是要搭配这种浪漫喜剧啊！而《社内相亲》将在28日晚上10点首播，Netflix 会同步上线～

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