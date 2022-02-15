《魷魚遊戲》《殭屍校園》李瑜美：「終於新作品能夠讓我活久一點！不用太快領便當〜」

接連在電視劇集《魷魚遊戲》《殭屍校園》有令人印象深刻表現的演員李瑜美，電視劇公開後開始有了許多廣告或其他作品的邀約，令她感到生活開始有些轉變。

Netflix原創電視劇《殭屍校園》一公開後就受到大量關注，公開後連續13日登上N台電視劇部門的全球收視冠軍，而劇中李瑜美飾演一位家境富裕的自私女學生娜妍，藐視家境較清寒同學的那種態度，甚至用手段陷害朋友等，都令觀眾們相當氣憤，當然也感受到她的優秀演技。而她在日前接受韓媒「Sports Chosun」線上訪談時也表示自己家人與周圍朋友都喜歡這次的演出，也都對她送上祝賀，讓她覺得超幸福。



當李瑜美演出李娜妍一角時，先看過漫畫就覺得這角色真是劇中數一數二的壞蛋，她思考著娜妍到底過著什麼樣的生活而有這樣的行為，是否因為小時候父母的教育方式讓娜妍對景修這麼做？還是她看著景修雖然不富裕卻有那多的好朋友而心生嫉妒？



李瑜美在製作發表會上也曾提到，自己不斷以觀眾的角度出發，要表演得多壞才能誘發電視前的觀眾們憤怒呢？她完美完成目標，的確引來許多觀眾們的謾罵。李瑜美知道自己成功了，她也表示曾看過觀眾們為了《魷魚遊戲》中的智英不捨落淚，現在又看到觀眾們因為《殭屍校園》的娜妍而狂罵她想打她，很不一樣的感受她卻在相隔不久就同步感覺，她也感到自己很幸運。



李瑜美下一部作品即將與鄭宇以及權律合作電視劇《心理教練諸葛路》，她開玩笑地說幸好之後收到的作品角色劇本，都沒有馬上領便當，可以在劇中活很久，很多幸福又長壽的角色，也跟《魷魚遊戲》《殭屍校園》非常不同的角色，也期待再用全新的面貌與觀眾們見面。

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